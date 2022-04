FC Barcelone - Gerard Piqué : "Bartomeu nous a menti à moi et Messi"

Footballeur et homme d'affaires, Gerard Piqué fera un très bon consultant lorsqu'il aura raccrocher les crampons. L'ancien international espagnol n'a jamais eu sa langue dans sa poche et a toujours eu un goût assez développé pour les punchlines. Interrogé sur la chaîne Youtube The Wild Project, Gerard Piqué a de nouveau lâché quelques punchlines dont il a le secret. C’est l’ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, qui a été le premier visé et qui a pris le plus cher lors de cet évènement, notamment en raison du Barçagate.

"Je l'ai défendu comme un con"

"C'est une personne dont les doutes ou le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde l'ont amené à ne pas savoir dire non, ne pas savoir gérer les problèmes. Ces derniers temps, nous ne l'avons jamais vu à la Ciudad Deportiva (le centre d’entraînement du Barça, ndlr). Pourquoi suis-je en colère contre Bartomeu ? Il nous a menti à moi et Leo Messi à la Ciudad Deportiva. Le club fait appel à des services pour critiquer les joueurs. Il nous dit en face à Leo (Messi) et à moi qu'il ne savait rien. Nous lui avons dit qu’on acceptait de croire qu’il ne savait rien et nous espérions qu'il prendrait les mesures appropriées. Et puis je découvre qu'il savait tout", a expliqué Gerard Piqué.

Retour à l'envoyeur pour une star du Barça

"Qu'il m'ait menti en face dans un événement aussi grave... qu'il vienne et demande pardon. Je suis sorti comme un con dans les médias pour le défendre. Dans une interview, je l'ai critiqué et il m'a écrit pour me dire que ce n'était pas vrai. Nous faisons le travail fixé par l'entraîneur et l'entraîneur, à son tour, fait le travail fixé par le président. Mais Bartomeu ne l'a pas fait et son manque de leadership a été transféré sur le terrain. Il serait conseillé par des gens qui n'ont pas la moindre idée", a ajouté le capitaine du Barça.

"À Madrid, ce sont des gens un peu prout-prout"

Gerard Piqué a évoqué le cas Ousmane Dembélé et jure s'être calmé concernant son sens de la fête qui lui a valu des critiques par le passé : "Je l’apprécie beaucoup, nous avons une très bonne relation. Tant qu’il est joueur du Barça, l’espoir de le voir continuer avec nous existe. La fête ? Les enfants et la famille m’ont donné cinq ans de carrière en plus. Je suis plus tranquille. Mais on peut boire avec modération. Moi j’aime me prendre un whisky-Coca.

"J'aimais plus le football comme sport quand j'étais petit que maintenant. Avant, je le vivais comme un enfant qui avait la passion. Maintenant, vous avez beaucoup à offrir. Le football est en compétition avec beaucoup de choses. Enfant, nous ne faisions que consommer le football", a ajouté le défenseur central du FC Barcelone.

Gerard Piqué en a profité pour envoyer une petite pique au rival madrilène : "Ça fait longtemps que j’ai autant d'argent que le budget de l'Espanyol. J'aime plus aller sur le terrain de l'Espanyol que sur celui de Madrid. Je suis heureux quand l'Espanyol monte en première division parce que je vais y aller pour jouer. J’aime aller là-bas, entrer sur le terrain, qu'ils te sifflent. Quand tu rigoles et qu’ils s’énervent encore plus. Il n'y a rien de tel au monde. Je dirais que c'est mieux que le sexe. J'en profite beaucoup plus que contre Madrid. C'est une rage contenue, un ressentiment d'années. À Madrid, ce sont des gens un peu prout-prout".