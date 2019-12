FC Barcelone, Frenkie De Jong : "Je suis très excité de jouer le Clasico"

Le milieu de terrain néerlandais a évoqué son premier Clasico mais aussi son adaptation au FC Barcelone.

Arrivé cet été au , Frenkie De Jong n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer, se mettre le public dans la poche, et confirmer toutes les attentes placées en lui. Devenu indispensable dans le onze de départ d'Ernesto Valverde, le Néerlandais va, selon toute vraisemblance, être titulaire ce mercredi face au . Dans une interview accordée au site officiel du FC Barcelone, Frenkie De Jong n'a pas caché qu'il a hâte de disputer son premier Clasico sous les couleurs blaugrana, lui qui a déjà affronté et battu le Real Madrid l'an dernier en .

"Le match de l'an dernier avec l' était très spécial, mais maintenant c'est un autre match et je suis dans une autre équipe, donc ce sera différent. Je suis vraiment excité car ce sera mon premier Clásico. J'ai suivi tous les autres à la télévision et celui que j'ai le plus apprécié était le 5-0 au Camp Nou. C'est la même chose le jour - jouer contre le Real Madrid est toujours spécial. De plus, ma famille viendra me voir, et ils vivront sûrement une atmosphère spectaculaire", a analysé le milieu du FC Barcelone.

"Ce n'est plus surprenant lorsque Messi met un triplé"

L'article continue ci-dessous

"Deux des meilleures équipes du monde se réuniront sur le terrain. Nous allons essayer de dominer le jeu, comme nous le faisons toujours. Je ne sais pas comment ils vont l'aborder, mais nous ferons les choses de la même manière que n'importe quel autre match: avoir la possession, créer de nombreuses occasions et offrir du plaisir aux fans du Barça. Le championnat est très uniforme et je pense que c'est bien parce qu'il y aura plus de tension", a ajouté l'international néerlandais.

Frenkie De Jong a évoqué Messi et Suarez : "Tout le monde sait à quel point Messi est important pour nous. Ce n'est plus surprenant s'il marque trois buts dans un match. Il est tellement meilleur que les autres. Toute équipe qui affronte Messi est toujours plus nerveuse, je le serais aussi. Suárez connaît une saison incroyable et marque de superbes buts. Il a réussi un triplé l'an dernier contre le Real Madrid et j'espère qu'il recommencera cette saison".

Le milieu de terrain néerlandais a pointé les principales différences entre le football dans son pays et le championnat espagnol : "Je pense que le niveau de football est plus élevé qu’aux . Où, par exemple, la plupart des équipes essaient de jouer en construisant par derrière alors que ce n’est pas tellement le cas ici. De plus, dans la , les rivaux sont plus durs, c’est bien mieux parce que tout le monde veut gagner".