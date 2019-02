FC Barcelone, Frédéric Kanouté donne un conseil à Ousmane Dembélé : "Il doit apprendre à gérer la pression"

Passé par le FC Séville, l'ancien attaquant a donné un conseil au très talentueux mais encore jeune ailier du FC Barcelone.

Frédéric Kanouté a connu ses plus belles heures au FC Séville et a donné de nombreuses joies aux supporters du club andalou. L'attaquant a notamment remporté la Ligue Europa avec le FC Séville. Son ancien club va affronter le FC Barcelone ce samedi, quelques jours après un match nul contre Lyon en Ligue des champions. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Frédéric Kanouté, qui connaît très bien le football espagnol, a donné un conseil à Ousmane Dembélé.

"C’est toujours compliqué. Il faut y aller au cas par cas, parler avec eux. C’est beaucoup de responsabilités pour les clubs. Quand tu recrutes de jeunes joueurs qui changent de pays, il faut tout faire pour exploiter leur talent au mieux. Il faut faciliter leur adaptation et tout faire pour eux. Ousmane Dembélé a un talent exceptionnel. Il utilise les deux pieds, son dribble est brutal. Il peut être un top joueur mais il doit avoir la tête. Savoir comment gérer la pression dans les moments importants. S’il parvient à le faire, il a tous les ingrédients pour devenir un grand footballeur", a expliqué l'ancien attaquant du FC Séville.

"Il y a beaucoup de talent en France"

Frédéric Kanouté apprécie le recrutement made in France du Barça : "Ce n'est pas un secret, il y a beaucoup de talent en France. Il est vrai que c’est un pays très multiculturel qui permet d’avoir des acteurs très différents. Il y a une culture du football depuis l'enfance. Vous jouez au football depuis que vous savez marcher, comme en Espagne. Il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine qui évoluent en France et contribuent beaucoup au football. Umtiti, Lenglet et maintenant Todibo ? Il faut avoir la qualité pour être à Barcelone et je les aime beaucoup. Ce sont des styles très différents mais des joueurs de football exceptionnels".

L'ancien attaquant du FC Séville s'est rappelé à ses souvenirs de ses matches contre le FC Barcelone : "J'ai de très bons souvenirs contre le Barça. Le meilleur, évidemment, la Super Coupe d'Europe que nous avons remporté à Monaco. Bien que nous avons également perdu beaucoup, ce qui nous a fait mal. Les matches contre Barcelone sont toujours un spectacle spécial, ce sera donc intéressant".

Interrogé sur le favori de la Ligue des champions, Frédéric Kanouté n'est pas parvenu à sortir une équipe du lot, même le Barça : "Je pense que le FC Barcelone est sur la bonne voie en Liga, mais en Ligue des champions, c'est différent. Il est très difficile de dire un favori. Le Real Madrid a obtenu d'excellents résultats ces dernières années, mais c'est un tournoi avec un très haut niveau et il est difficile de faire des prévisions".