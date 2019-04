FC Barcelone - Ernesto Valverde : "On sait ce qui est en jeu"

Satisfait de la victoire des siens, l'entraîneur barcelonais était concentré sur la suite, et la possibilité d'être sacré Champion face à Alavés.

Victorieux face à la Real Sociedad (2-1) samedi soir au Camp Nou, le a continué sa ruée vers le titre, les partenaires de Lionel Messi pointant en tête du championnat d' depuis le tout début de celui-ci. Grâce à ce nouveau succès, acquis notamment grâce à une réalisation inscrite par le Français Clément Lenglet, le champion en titre aura l'occasion de prendre sa propre succession face à Alavés, mardi, en comptant sur un faux pas de l' .

Pour cela, le club catalan devra prendre les trois points sur la pelouse du 8ème de , réputé pour être une équipe difficile à manoeuvrer devant ses supporters, et espérer que l'Atlético Madrid s'incline face à Valence, mercredi soir. Néanmoins, force est de constater qu'entre deux rencontres de Ligue des Champions et face à une équipe accrocheuse, Ernesto Valverde, l'entraîneur barcelonais, préfère se montrer méfiant à l'aube de ce déplacement.

"On vient de vivre une semaine où tout était focalisé sur le match contre Manchester"

"Les gens donnent pour acquis que nous allons gagner la , mais (...) chaque match est compliqué. L'Atlético a gagné aujourd'hui à la 85e minute à . On sait ce qui est en jeu. On est conscients qu'on a neuf points d'avance, mais précisément, il faut l'oublier. On joue mardi à Vitoria, contre Alavés, une équipe qui va nous bousculer. On est dans le final et tout est décisif. Les adversaires ne nous font aucun cadeau", a ainsi déclaré le technicien en conférence de presse samedi soir.

S'il se montre méfiant, à juste titre d'ailleurs, l'entraîneur du FC Barcelone s'est montré rassuré de l'avoir emporté face à la , bien que dans la difficulté. "Ce match a été très difficile pour nous, je ne vais pas le nier. On affrontait un grand adversaire et on vient de vivre une semaine où tout était focalisé sur le match contre Manchester (3-0 en Ligue des champions). Il est parfois difficile de se remobiliser, on a eu du mal, mais c'est habituel et compréhensible. Toutes les équipes ont du mal, surtout à ce moment précis de la saison. Mais malgré tout, nous avons pris les trois points et cela met en valeur ce que nous faisons", a-t'il ajouté.

Une chose est sûre, alors que le club est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, remporter le titre de Champion d'Espagne le plus rapidement possible lui permettrait d'aborder d'être concentré à 100% sur son aventure européenne, qui, si elle se terminait par un succès, ferait entrer cet exercice 2018-2019 dans la légende du football européen, comme cela avait notamment été le cas durant l'ère Pep Guardiola.