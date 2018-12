FC Barcelone, Ernesto Valverde : "Lyon est une équipe très dangereuse"

L'entraîneur du FC Barcelone se méfie de Lyon, son futur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'Olympique Lyonnais retrouvera le FC Barcelone sur sa route en huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain. Les Blaugrana sont bien évidemment favoris de cette double confrontation mais les Gones ont souvent démontré qu'ils étaient présents dans les grands rendez-vous et qui plus est face aux grandes équipes françaises et européennes. Au micro de Barça TV, Ernesto Valverde a réagi au tirage au sort.

"L'Olympique Lyonnais a discuté la place de leader avec Manchester City dans son groupe jusqu'au dernier match et a gagné sa place sur le terrain. Le tournoi a très bien débuté sur le terrain de Manchester City et cela montre la difficulté de gagner n’importe quel match, pas seulement pour nous, ni pour aucune équipe", a indiqué le technicien espagnol des Blaugrana.

"L'OL se projette très bien"

L'entraîneur du FC Barcelone est conscient que l'Olympique Lyonnais est très à l'aise en contre attaque avec des joueurs qui aiment bénéficier d'espaces pou s'exprimer sur le terrain : "Avec de l’espace, j’ai le sentiment que c’est une équipe dangereuse car elle se projette très bien, très vite, et il faut être un peu prudent. Nous connaissons déjà certains de leurs joueurs".



"C'est pareil pour nous. Nous ne sommes pas en position de nous faire confiance, mais dans l’intention de bien préparer cette confrontation. Nous avons maintenant deux mois pour nous accorder un peu, nous nous sommes concentrés sur le championnat espagnol, mais nous devons bien aller étudier l'adversaire pour bien nous battre", a conclu Ernesto Valverde.

Bruno Genesio a également réagi au tirage au sort : "C'est un des tirages les plus compliqués. On va faire avec. Ce sera une très belle affiche, on est capable de faire deux exploits. Nos joueurs ont été libérés avec la qualification. Chacun va devoir élever son niveau face à Barcelone. On va tous être encore plus exigeant, on a tout à gagner sur ces deux matches".