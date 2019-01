FC Barcelone, Ernesto Valverde : "Le FC Séville ? Demain ce sera un grand défi"

L'entraîneur du Barça espère se qualifier en Coupe du Roi et a confirmé le départ de Denis Suarez à Arsenal.

Après la défaite face au FC Séville au match aller, le FC Barcelone va devoir remonter la pente au match retour pour arracher sa qualification en Coupe du Roi. Les Catalans vont notamment compter sur Lionel Messi, laissé au repos au match aller, pour réaliser un "exploit" similaire à ce qu'ils avaient réalisé lors du tour précédent contre Levante. En conférence de presse, Ernesto Valverde s'est montré confiant avant le match retour contre le FC Séville.

"Nous voulons offrir à notre public un grand match, nous serions ravis de réussir une remontada. Il y a des soirs dont on se souvient avec le temps et nous aimerions que ce soit le cas. C'est un défi pour nous vu la situation après l'aller. Nous n’avons pas obtenu un bon résultat et nous disposons de 90 minutes pour essayer de renverser la situation si ce n'est plus. Nous savons que nous sommes une équipe qui, à certains moments, fait toujours un pas en avant. Demain est l'un de ces moments. Vous devez essayer de passer cette étape. Ces défis ressemblent aux joueurs, mais ils forment une bonne équipe", a indiqué le technicien espagnol.

Valverde garde le suspense pour Messi

"La semaine dernière, nous avons apporté des changements comme le font la plupart des équipes. Certains font plus, d'autres moins. Notre intention est de passer. Nous voulons toujours gagner, tout le monde peut le voir comme il l'entend. Certains appellent cela un échec, d'autres pensent que la vie continue. Mais que nous passions ou pas, le soleil va continuer de se lever et samedi il y aura un autre match", a ajouté l'entraîneur du Barça.



Ernesto Valverde n'a pas voulu donner d'indications sur la titularisation ou non de Lionel Messi : "Si il joue c'est la même chose, je ne vais rien vous dire. Si je vous le dis, c'est comme si je le disais à l'entraîneur adverse. Le cirque du soleil ? Messi n'est plus seulement un joueur. Je dois gérer le talent de Messi en tant que joueur, mais il a déjà transcendé du point de vue social. Il ne fait pas que des choses merveilleuses, c'est autre chose".

Enfin, il a annoncé le départ de Denis Suarez mais n'entend pas perdre Ivan Rakitic : "Je sais que Denis Suarez était dans cette situation. Ce n'est pas encore officiel et nous devons attendre un peu. C’était une possibilité que tout le monde valorisait, et nous espérons que tout se passera bien. Ivan Rakitic un joueur très important. Il l'a démontré au cours de ces dernières années. Cela ne fait aucun doute, mais deviner que l'avenir, c'est aller trop loin. Il est essentiel pour nous".