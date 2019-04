FC Barcelone - Ernesto Valverde : "Ce match avait une connotation spéciale"

Présent en conférence de presse avec le match nul concédé par son équipe face à Huesca (0-0), Ernesto Valverde avait la tête à la Ligue des Champions.

Largement en tête au classement, le de Lionel Messi se dirige vers un nouveau titre de Champion d' dans quelques semaines. Ainsi, Ernesto Valverde, l'entraîneur du club, s'est offert le luxe de mettre au repos la grande majorité de son équipe ce samedi face à , en marge de la 32ème journée de . Néanmoins, avec une équipe largement remaniée, le leader n'a pas été en mesure de l'emporter sur la pelouse de la lanterne rouge (0-0).

Présent en conférence de presse après ce partage des points regrettable, le technicien des Catalans a justifié le fait d'avoir presque fait l'impasse sur cette rencontre loin d'être décisive par le besoin de préserver les forces vives pour la rencontre au sommet face à , en Ligue des Champions.

"J'ai estimé que c'était le moment de faire des changements"

"Bien sûr, nous voulons toujours gagner mais c'est vrai que ce match avait une connotation spéciale pour nous, parce que c'est une semaine spéciale : nous venons de jouer un match très intense mercredi (à Manchester, 1-0) et le voyage a traîné en longueur. Et nous avons le match retour mardi".

"Étant donné le calendrier, notre avance en , j'ai estimé que c'était le moment de faire des changements. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. (...) De manière générale, vu la difficulté du match et le fait que l'adversaire joue sa peau à chaque match, c'était un défi difficile et je crois que cela s'est bien passé", a confié Ernesto Valverde face aux médias ibériques, avant d'évoquer les prestations de ceux qui gratté leurs premières minutes de la saison.

"Ils sont allés crescendo dans ce match. C'est vrai qu'ils ont commencé avec un peu de nervosité, c'est le propre d'un début et de la responsabilité qui va avec. Todibo est un joueur extrêmement solide dans les airs et dans les duels, il est ultra rapide et c'est positif pour nous. Mais bien sûr, il faudra qu'il s'améliore avec le ballon", a ensuite confié l'entraîneur du Champion d'Espagne, globalement satisfait.