FC Barcelone : De Jong, Lenglet, Ter Stegen, Piqué... quatre prolongations et 311 millions de surcoût

Le report de versement d'une partie des salaires des quatre joueurs prolongés en 2020 entraînerait un surcoût de 311 millions d'euros pour le Barça.

Les eaux sont très troubles au FC Barcelone. Après l'activation des fameux "leviers" économiques et les signatures, qui n'ont pas encore été enregistrées, voilà qu'un nouvel épisode survient dans un été qui n'a aucun répit dans les bureaux du club. Il s'agit des prolongations effectuées en octobre 2020, par le conseil d'administration précédent, présidé par Josep Maria Bartomeu. Gerard Piqué a été prolongé jusqu'en 2024, Marc André Ter Stegen jusqu'en 2025 et Clément Lenglet et Frenkie De Jong jusqu'au 30 juin 2026. Sept jours après la signature de ces prolongations, l'ancien président Bartomeu a démissionné et s'est retiré.

Le club catalan envisage maintenant d'engager une action en justice contre ces renouvellements, car il comprend que les intérêts du club et donc des membres ont été lésés. Que se passe-t-il maintenant ? Et bien, ces quatre prolongations, qui devaient à l'origine permettre au Barça d'économiser environ 16 millions d'euros, ont fini, selon l'actuel conseil d'administration, par coûter au club ni plus ni moins que 311 millions d'euros en surcoût de salaire. Un trou énorme pour les caisses du club à long terme.

Deux versions opposées : Bartomeu contre Laporta

Des sources du club indiquent à GOAL que depuis des mois, le club est en contact avec les joueurs susmentionnés, pour leur expliquer que non seulement ces renouvellements sont une charge pour le club, mais qu'après avoir consulté leurs services juridiques, il pourrait y avoir des indications de criminalité présumée dans les opérations, ce qui signifie que ces contrats pourraient être illégaux. En fait, le club envisage une action en justice et a averti ces joueurs et leurs agents, dont Frenkie De Jong, que la solution serait de renoncer aux conditions économiques qu'ils ont acceptées dans ces contrats avec Bartomeu et de revenir à leurs contrats précédents.

Quatre renouvellements et un dépassement de coût de... 311 millions d'euros

Selon le précédent conseil d'administration, ces prolongations de contrat représentaient une économie salariale de 16 à 18 millions d'euros et étaient corrects, car ils passaient les filtres du club et étaient également approuvés et validés par LaLiga. La version du conseil d'administration de Joan Laporta est radicalement opposée.

Ils affirment que ces renouvellements ont été préjudiciables au club et ils envisagent de saisir la justice, car ils comprennent qu'il pourrait y avoir un délit de gestion déloyale, puisqu'ils estiment un dépassement de salaire de 311 millions d'euros à long terme. L'ancien conseil d'administration se défend contre ces accusations et le conseil d'administration actuel veut que ces contrats soient annulés et que l'on revienne aux conditions dans lesquelles ils se trouvaient avant la signature de ces renouvellements.

Piqué accepte de réduire son contrat

Dans un premier temps, les joueurs sont réticents à cette demande du Barça, à l'exception de Piqué, qui a déjà fait savoir au Barça qu'il renégocierait son contrat, renonçant à une bonne partie du salaire signé par l'ancien président Bartomeu. Quant à Ter Stegen, Lenglet et De Jong, il n'y a pas eu de réponse positive. Cependant, le Barça espère pouvoir trouver un accord avec chacun d'entre eux.