FC Barcelone : Daniel Alves pousse pour un retour de Lionel Messi

Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier après une fin d'aventure émotionnellement compliquée au FC Barcelone, Lionel Messi peine à avoir l'influence attendue sur le jeu des Franciliens. Auteur d'un seul but en Ligue 1 cette saison, l'Argentin a été plus à son aise en Ligue des Champions. Mais toujours rien de transcendant. Surtout de la part d'un joueur habitué à impressionner à chacune de ses sorties, tant en club qu'avec sa sélection.

Messi, une nostalgie à peine dissimulée

Et s'il n'était pas heureux à Paris ? Et si, lui qui avait quitté le FC Barcelone dans les larmes après des années couronnées de succès historiques, n'avait pas digéré son départ ? Des questions légitimes, nourries par une sortie médiatique très remarquée, dans laquelle le numéro 30 du PSG n'avait pas cherché à cacher sa nostalgie au mois d'octobre dernier.

Lorsqu'il lui avait été demandé s'il souhaitait retourner dans le club catalan, Lionel Messi avait répondu : "Oui. J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club dans ce qui peut être utile, et que si je peux ajouter un plus et aider le club à aller bien alors je le ferais. J'adorerai être secrétaire technique à un moment donné (...) S'il y a une possibilité, j'aimerais apporter ma contribution de nouveau car c'est le club que j'aime et j'aimerais qu'il continue à bien se porter, qu'il continue de grandir et qu'il continue d'être l'un des meilleurs du monde". Par ces mots accordés à Diario Sports, la star de Rosario venait d'ouvrir grand la porte à un retour.

L'appel du pied de Daniel Alves

Mais dans quels délais ? Ancien partenaire de la Pulga au Barça, Daniel Alves, qui est lui-même revenu prêter main forte au club, espère le plus rapidement possible. "Messi est le meilleur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y aura pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici", a-t-il déclaré dans des propos retranscris sur TyC Sports. En fin de contrat en 2023 avec le Paris Saint-Germain, l'Argentin pourrait-il se lancer tenter en cas d'échec en Ligue des Champions ?