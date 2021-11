FC Barcelone : Dani Alves se sent comme un "super-héros" après son retour tant attendu

Dani Alves admet que revêtir à nouveau le maillot du FC Barcelone lui donnera l'impression d'être un "super-héros", le défenseur brésilien ayant obtenu un retour émouvant au Camp Nou à la troisième occasion. À 38 ans, et après avoir mis un terme à son séjour de huit ans en Catalogne en 2016, le latéral droit se retrouve dans un environnement familier aux côtés de son ancien coéquipier Xavi.



Dani Alves se réjouit d'une deuxième opportunité inattendue avec les poids lourds de la Liga et reste convaincu que, malgré tous ses récents problèmes, le Barca est toujours "le meilleur club du monde". Après avoir passé sa visite médicale, le Brésilien a déclaré à BarcaTV+ : "Je suis encore sous le choc. Comme je l'avais dit publiquement, cela faisait longtemps que j'essayais de revenir. J'ai essayé deux fois de revenir, mais ce n'était pas possible".

"Maintenant, revenir pour travailler avec des gens qui connaissent mon engagement sur et en dehors du terrain est un plaisir et un privilège. Je dis toujours qu'il y a deux maillots qui me donnent l'impression d'être un super-héros quand je les porte : Le maillot du Brésil et celui du FC Barcelone. Porter à nouveau ce maillot me donne un regain de force et d'adrénaline. J'espère pouvoir transmettre cela à mes coéquipiers", a ajouté le défenseur droit du FC Barcelone.

Dani Alves veut aider le FC Barcelone à revenir sur le devant de la scène du football européen au plus vite : "Mes plus beaux souvenirs de football se sont passés ici, à Barcelone. Ma maison est ici à Barcelone, mes parents les plus proches vivent ici à Barcelone, il était donc inévitable que je revienne à Barcelone. La bonne surprise est de revenir en tant que joueur, mais si ce n'était pas le cas, je serais quand même revenu à Barcelone parce que c'est une ville fascinante que j'aime".



"Nous devons croire que nous sommes Barcelone, le meilleur club du monde. Parfois, cela semble démagogique de dire 'c'est le meilleur club du monde', mais j'ai été ailleurs et je sais ce que je dis : c'est le meilleur club du monde, Barcelone est unique. Je ne le dis pas seulement parce que je suis ici. Ceux qui sont partis savent de quoi je parle. Être ici est un grand honneur", a conclu l'international brésilien.



En huit années mémorables, après avoir signé en 2008 en provenance de Séville, la star sud-américaine a remporté 23 trophées avec les Blaugrana, dont six titres de Liga et trois Ligues des champions. Il a disputé 391 matches avec le club, inscrit 21 buts et fait partie des équipes de Pep Guardiola et Luis Enrique, qui comptaient également les talents de Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Neymar, Luis Suarez et Lionel Messi.