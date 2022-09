FC Barcelone : Comment Neymar et Ronaldinho ont influencé le transfert de Raphinha

Le Brésilien a révélé que les contacts avec Neymar et Ronaldinho ont contribué à le convaincre qu'un transfert à Barcelone était la bonne option.

Raphinha a vu son souhait être exaucé. L'international brésilien a rejoint le Camp Nou en provenance de Leeds pour 65 millions d'euros au cours de la période estivale, alors qu'il a décidé de ne pas retenir l'offre de Chelsea et de rester en Premier League. Il a préféré suivre la trace d'illustres brésiliens ayant marqué l'histoire du FC Barcelone, avec principalement deux compatriotes qui lui servent d'inspiration et de conseil.

Le Barça, le choix du coeur

Raphinha s'est confié à La Vanguardia sa décision de prendre la direction de la Catalogne : "J’ai effectivement rejeté une offre de Chelsea. Parce que mon rêve était de porter le maillot du Barça, qui est un club que je suis depuis que je suis très jeune. Depuis l'arrivée de Ronaldinho. Avec lui, j'ai commencé à comprendre un peu plus l'histoire du club. Je voulais en faire partie. Ce désir était plus fort que toute autre proposition, aussi puissante soit-elle sur le plan financier".

"Je savais que je pourrais avoir des difficultés pour être enregistré. Mais j’étais conscient de l’effort que le club faisait et j’ai décidé de faire confiance et de m’adapter aux conditions économiques qui existaient. Ronnie m'a félicité par l'intermédiaire de mon père. Oui, je parle beaucoup avec Neymar. Il m'a dit que s'il venait ici, il ne le regretterait pas. Il a raison", a ajouté le Brésilien.

"Je traverserai le terrain à genoux si on gagne la C1"

Ambitieux, Raphinha a fait une promesse folle si jamais il parvient à remporter la Ligue des champions sous les couleurs du FC Barcelone : "La même chose que j'ai fait avec Leeds quand nous avons réussi à assurer notre maintien en Premier League. Je traverserai le Camp Nou à genoux ou sur le terrain où nous nous trouverons. Ça pourrait très bien être Istanbul".

Raphinha est rapidement rentré dans le coeur des supporters du FC Barcelone en marquant un but impressionnant en pré-saison lors d'une rencontre face au Real Madrid, rival du Clasico. Depuis, il a fait cinq apparitions en match officiel, aidant l'équipe de Xavi à réaliser un début de saison 2022-23 où le club catalan est invaincu et a glané 13 points en Liga.

Le joueur de 25 ans a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre jouir du même statut au Barça que Neymar et Ronaldinho - qui ont remporté plusieurs fois la Liga et une Ligue des champions sous les couleurs du club catalan - mais le Brésilien a pris départ positif dans sa nouvelle aventure et peut nourrir l'ambition de marquer l'histoire du Barça.