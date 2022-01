FC Barcelone : Busquets responsable des problèmes de De Jong selon De Boer

Jeune prodige de l'Ajax Amsterdam, véritable maître à jouer du club néerlandais lors de leur épopée européenne, Frenkie De Jong peine à dévoilé la pleine mesure de son talent depuis son arrivée au FC Barcelone. Certes, tout n'est pas à jeter, contrairement à ce que peut parfois avancer la presse catalane, mais l'international néerlandais ne rayonne pas autant qu'avec son club formateur et n'a pas encore franchi le cap pour devenir l'un des tous meilleurs à son poste.

"Le poste de Busquets est la meilleure position de Frenkie"

Frenkie De Jong n'est plus dans le cocon Ajax, mais surtout, le FC Barcelone ne joue plus de la même façon que par le passé et la manière dont joue le club catalan a certainement un impact sur le rendement de l'international néerlandais. Ronald De Boer, actuellement entraîneur dans les catégories de jeunes de l'Ajax Amsterdam, a bien connu Frenkie De Jong et a une théorie pour expliquer les maux de son compatriote. Dans une interview accordée à El Pais, le Néerlandais a accusé Sergio Busquets de gêner le développement de Frenkie De Jong.

FC Barcelone : Frenkie De Jong se paye Joan Laporta

"Frenkie de Jong est toujours un grand joueur pour le Barça. Mais en ce moment, quand je le vois bouger sur le terrain, j'ai l'impression qu'il le fait avec beaucoup de timidité. Il ne montre pas l'énergie qu'il a normalement. Il semble un peu perdu. Il n'a pas l'air heureux. Le changement continu d'entraîneurs peut l'avoir affecté. Plus le fait que Busquets est toujours titulaire au milieu du terrain. C'est sa meilleure position. C'est un rôle dans lequel pourrait très bien jouer car il est capable de très bien défendre. Il est rapide, il est grand pour gagner des duels aériens, il couvre beaucoup d'espace...", a avancé Ronald De Boer.

"Avec Kanté, De Jong est l'un des meilleurs"

"Busquets est un joueur incroyable mais il a besoin de beaucoup de protection. S'il doit couvrir beaucoup d'espace, il est en difficulté. Cela conditionne toute l'équipe et aussi De Jong. Je le jouerais comme un six. Il est l'avenir. Busquets termine sa carrière. Je suis un amoureux de Busquets. Mais il a ses années et parfois les clubs et les entraîneurs s'accrochent trop longtemps à des joueurs qui devraient se retirer. L'avenir, c'est De Jong, Gavi, Pedri, Nico ? Avec ceux-là, vous avez un milieu de terrain incroyable !", a ajouté l'ancien international néerlandais.

Mercato : Le FC Barcelone sur la piste de Tagliafico

L'article continue ci-dessous

Pour Ronald De Boer, Frenkie De Jong fait partie de l'élite à son poste : "Avec N'Golo Kanté, Frenkie De Jong est l'un des meilleurs à son poste. Mais la polyvalence de Frenkie De Jong est unique : aucun milieu de terrain ne peut évoluer aussi naturellement en tant que six et en tant que huit. Nous avons une organisation incroyable du football amateur dans tout le pays. Les entraîneurs sont très bien préparés".

"La base de la formation est constituée d'exercices cognitifs. Les normes sont très élevées et spécifiques à chaque âge : de huit à douze ans, de douze à seize ans, de seize à dix-huit ans. Toujours avec le ballon. Nous n'aimons pas vraiment défendre. D'une certaine manière, c'est notre faiblesse. Mais il est toujours utile d'être fidèle à sa philosophie", a conclu l'entraîneur des jeunes de l'Ajax Amsterdam.