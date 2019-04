FC Barcelone, Bartomeu espère un retour de Pep Guardiola : "Le ramener à la maison serait génial"

Le président du FC Barcelone rêve de faire revenir l'entraîneur de Manchester City en Catalogne dans le futur.

Pep Guardiola a marqué l'histoire du mais pas que. L'Espagnol est aussi considéré comme une référence au poste d'entraîneur dans le football moderne. Partout où il est passé, il a gagné et laissé son empreinte dans le jeu. Mais c'est au Barça que ses faits d'armes sont les plus impressionnants. Alors forcément, le fantasme du retour de Pep Guardiola au club rôde toujours au dessus de Barcelone. Dans une interview accordée à ESPN, Josep Bartomeu n'a pas caché qu'il en rêve, et ce à n'importe quel poste.

"Guardiola a pris la décision de partir et bien sûr, lorsque Barca recherchera un nouvel entraîneur, je suis sûr qu’il fera partie des candidats du prochain conseil d’administration. Je pense que Pep Guardiola a récemment déclaré qu’il ne se considérait plus comme le premier entraîneur de l’équipe, mais peut-être avec l’académie. Il est très clair sur la philosophie et le style de jeu du club qu'être en mesure de le ramener à la maison serait formidable pour le club et les joueurs", a indiqué le président du FC Barcelone.

"La liberté d'expression existe au Barça"

"J'ai lu qu'il prévoyait à l'avenir de revenir à Barcelone et peut-être s'occuper de La Masia. Je pense que c’est une bonne nouvelle pour notre club qu’il puisse le faire un jour. Il sait que la porte lui est toujours ouverte. Même quand il nous a dit qu'il voulait partir en 2012, nous lui avons suggéré de s'occuper de La Masia. Il a préféré une pause nette. Personne ne lui a dit de quitter Barcelone. Il pourrait revenir à l'avenir. Il le sait. Pourquoi pas?", avait déjà déclaré Josep Bartomeu l'an dernier.

Josep Maria Bartomeu a commenté la défiance des supporters du Barça suite aux rumeurs concernant une possible arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone l'été prochain après le fiasco de l'été dernier : "Le documentaire sur sa décision, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. On en parlait beaucoup à l'époque. Nous devons regarder le présent, pas le passé. Chaque joueur évalue quelle est la meilleure option pour lui. Ils prennent leurs propres décisions".

"Il est resté à l'Atletico Madrid, qui est un grand club en Europe, l'un des meilleurs du classement de l'UEFA et l'équipe contre laquelle nous nous battons pour la cette saison. Les fans de Barcelone sont très démocratiques. Les socios sont les propriétaires de ce club et ils ont le droit d'avoir l'opinion qu'ils souhaitent. La liberté d'expression existe au Camp Nou", a conclu le président du FC Barcelone.