FC Barcelone : Bartomeu critique le départ de Messi

Josep Maria Bartomeu a terminé son mandat de président du FC Barcelone en disgrâce, mais cela ne l'a pas empêché de critiquer Joan Laporta.

Après le départ de Lionel Messi au cours de l'été, Bartomeu n'a pas été impressionné par le travail de Laporta à ce poste, et ce malgré le fait que Bartomeuu avait lui-même failli faire partir Messi un an plus tôt.

"Ils ont laissé partir Messi et cela me semble être une mauvaise décision", a déclaré Bartomeu, au micro de Mundo Deportivo.

"Jouer sans Messi montre que beaucoup de choses doivent changer.

"En tant que président, je ne voulais pas que Messi parte et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que cela n'arrive pas".

Bartomeu a poursuivi en offrant une défense de son conseil d'administration qui a été très critiqué, qui a continué à être accusé de l'état financier actuel du club.

"Je n'ai pas peur", a déclaré Bartomeu. "Personne de mon conseil d'administration n'a mis la main dans la caisse. Vous ne pouvez pas cacher cela, et après tant de mois, nous l'aurions déjà su."

"Rien n'est apparu dans l'audit ni lorsqu'ils ont effectué la diligence. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent".

L'ancien président est celui qui a nommé Ronald Koeman comme entraîneur, et il pense que le Néerlandais est toujours l'homme de la situation.

"Il est préparé", a déclaré Bartomeu. "Il faut être patient pour lui permettre de construire une équipe sans le meilleur joueur du monde".

"Je pense que l'équipe a beaucoup de talent, surtout des jeunes talents".