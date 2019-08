FC Barcelone, Arthur drague Neymar : "Les joueurs et les supporters veulent son retour"

Le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone a ouvertement fait un appel du pied à son compatriote qui souhaite quitter le PSG.

Le feuilleton Neymar n'est pas près de se terminer. Il ne prendra fin que le 2 septembre ou avant si le Brésilien quitte le avant cette date. En effet, la fermeture du marché des transferts en ne change rien au cas de l'attaquant du PSG qui est toujours annoncé sur le départ avec insistance. Les deux clubs cités par les médias espagnols pour l'accueillir sont le , son ancien club, et le .

Interrogé par les journalistes à Ann Arbor, Arthur a ouvertement dragué Neymar : "Je n'ai pas parlé de sa possible arrivée avec Neymar, je ne sais pas s'il viendra ou pas mais cela nous plairait à tous qu'il revienne à Barcelone. C'est un crack, moi, tous les supporters et les autres joueurs heureux nous aimerions qu'il revienne. J'aime beaucoup jouer avec lui avec la Seleção et j'espère que cela sera le cas aussi ici à Barcelone".

Valverde : "Neymar ? On verra ce qu'il se passe"

L'article continue ci-dessous

"Je n'aime pas m'inquiéter car il est déjà beaucoup demandé. Je parle d'autres choses avec lui. Nous allons voir ce qui se passe avec lui. Je ne sais pas s'il doit faire un pas en disant qu'il veut partir, comme Gérard Pique l'a dit, mais en tant qu'ami, je lui souhaite le meilleur", a ajouté le milieu de terrain brésilien qui n'a jamais eu l'occasion de jouer avec son compatriote au FC Barcelone, mais en avait déjà manifesté l'envie l'été dernier.

Présent en conférence de presse, Ernesto Valverde n'a pas pu échapper à une question sur le retour du Brésilien, mais a pour sa part préféré botter en touche : "Neymar ? Nous verrons ce qui se passera. La réponse, c’est celle-là. Il est dans une autre équipe. Ce que je sais, c’est que je suis l’entraîneur et que je joue avec les joueurs que j’ai. Ce sont eux sur lesquels je compterai demain. Ensuite, je ne sais pas ce qui va arriver".

La lutte est toujours ouverte entre les deux clubs espagnols pour l'international brésilien. Nul ne sait vraiment de quoi l'avenir de Neymar sera fait, ni même si le FC Barcelone ou le Real Madrid ont réellement l'intention de passer à l'action pour s'attacher les services de l'ancienne star de Santos. Il reste un peu plus de trois semaines à Neymar pour trouver une porte de sortie sinon il devra rester au PSG et ce peu importe ses envies.