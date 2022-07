FC Barcelone : Après son premier match, Raphinha envoie déjà une pique au Real Madrid

Le Brésilien a réalisé une excellente performance en étant impliqué sur trois buts pour ses débuts avec son nouveau club.

Raphinha a compris comment se faire adopter par le public catalan. Pour sa première sous maillot du Barça, le Brésilien a réussi son match sur le terrain mais a aussi brillé après la rencontre. Le FC Barcelone a enregistré une victoire écrasante 6-0 contre l'Inter Miami lors d'un match amical de pré-saison au Drive Pink Stadium de Fort Lauderdale, en Floride. Trois buts ont été inscrits dans chaque mi-temps par six buteurs différents, les locaux étant surclassés dans tous les domaines.

La nouvelle recrue Raphinha a montré qu'il valait chaque centime des 59 millions d'euros dépensés pour lui en marquant un but et en donnant deux passes décisives. Il a ensuite envoyé un tacle au Real Madrid, ennemi juré du club catalan, avant que les deux équipes ne s'affrontent dimanche. Franck Kessié a également semblé bien installé et a été l'un des meilleurs joueurs des 45 premières minutes. La recrue de marque Robert Lewandowski n'a pas pris part à l'action mais s'est entraîné avec ses nouveaux coéquipiers.

Regardez : Tous les buts marqués par le Barça contre l'Inter Miami

Il n'a pas fallu plus de 19 minutes pour que le FC Barcelone ouvre le score, Pierre-Emerick Aubameyang trompant le gardien pour conclure une brillante action collective. Raphinha s'est joint à la fête peu après et sa volée en première touche de toute beauté a permis de faire le break. Ansu Fati portait le score à 3-0 avant la pause.

Xavi a changé tout son onze de départ en deuxième mi-temps, mais cela n'a pas empêché les joueurs de marquer trois autres buts. Le génie de Gavi a ouvert la voie au quatrième but, tandis que Memphis Depay et Ousmane Dembelé ont également inscrit leurs noms sur la feuille de match.

🍿🍿🍿🍿🍿🍿 Six bona fide, highlight-reel-worthy goals pic.twitter.com/UmUsVSqeVM — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

Raphinha prévient Madrid avant le Clasico

L'attention se porte maintenant sur le Clasico à Las Vegas ce week-end, et Raphinha veut continuer à marquer les esprits. "On essaye toujours de marquer contre n'importe qui, mais si c'est dans un derby, encore plus. La chose la plus importante est la victoire - mais pour moi, nous sommes meilleurs que le Real Madrid", a-t-il déclaré.

"Je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but. C'était un bon match. J'ai essayé de faire un bon match. Je suis très heureux et j'espère continuer ainsi", a conclu le Brésilien. Un discours qui risque de ravir ses nouveaux supporters.

Tous les regards étaient tournés vers l'international polonais après l'annonce officielle de son transfert mardi après-midi. Il a pris part à la séance d'échauffement d'avant-match avec ses coéquipiers, mais Xavi s'est abstenu de l'utiliser dans le match. Cela signifie que Robert Lewandowski pourrait faire ses débuts dans le Clasico, ce qui serait un grand moment pour l'ancien attaquant du Bayern Munich.