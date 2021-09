FC Barcelone : Ansu Fati revient sur l'honneur de porter le 10 de Messi

Le jeune talent du Barça a hérité du 10 de Leo Messi et a évoqué ce grand honneur.

Les supporters du FC Barcelone ont besoin d'une petite bonne nouvelle, ils l'ont. Ansu Fati a fait son retour dans le groupe de Ronald Koeman pour le match de Liga contre Levante au Camp Nou.

La jeune star ne devrait être présente que pour une courte période, mais son retour tant attendu sera célébré par toutes les personnes liées au club catalan.

Frenkie de Jong, expulsé jeudi soir lors du match nul 0-0 contre Cadix, ne figure pas dans le groupe. Koeman a également été expulsé lors de ce match - un match sans inspiration qui a accru la pression sur le Néerlandais - et sera assis dans les tribunes.

Fati s'est blessé lors du match contre le Real Betis au Camp Nou en novembre dernier. Il a depuis subi plusieurs interventions chirurgicales, mais commence enfin à retrouver la forme.

Déjà international espagnol à part entière, Fati est un attaquant virevoltant et offrira une arme supplémentaire au FC Barcelone lorsqu'il aura retrouvé sa vitesse de croisière.

"Les premiers jours ont été difficiles", a admis Fati dans des commentaires rapportés par Mundo Deportivo. "Je ne voulais pas l'accepter, mais c'était ce que c'était. Je devais l'accepter et maintenant c'est terminé. Tout arrive pour une raison et j'ai plus que jamais envie d'en profiter à nouveau.

"Le jour où j'ai enfilé mes chaussures pour la première séance, j'ai demandé au club la permission d'inviter mon père et mon petit frère", poursuit-il. "Quand ils m'ont vu sauter, courir et toucher le ballon, ils ont pleuré. Moi aussi. C'était un jour très excitant pour ma famille."