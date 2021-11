FC Barcelone : Aguero y croit malgré tout

L'attaquant international argentin Sergio Aguero a publié un tweet, ce vendredi, sur son état de santé actuel après les rumeurs qui ont circulé vendredi et selon lesquelles l'attaquant du FC Barcelone pourrait mettre un terme prématuré à sa carrière.

L'attaquant de 33 ans, passé notamment par Manchester City, a souffert d'une arythmie cardiaque lors du match nul 1-1 des Blaugrana contre Alaves le 30 octobre dernier.

Celui qu'on surnomme El Kun a ensuite été donduit à l'hôpital, où il a été révélé qu'il serait absent pour les trois prochains mois.

"En réponse aux rumeurs [de vendredi], je peux vous dire que je suis les instructions des médecins du club, en effectuant des tests et des traitements et pour voir comment j'évolue dans les 90 jours. Pensez toujours positif", a ainsi écrit Aguero dans un tweet, se voulant rassurant pour les supporters du Barça.

Pour l'instant, le FC Barcelone n'a pas fait de déclaration à ce sujet et se montre prudent avec Aguero. Et on peut aisément le comprendre.