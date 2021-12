FC Barcelone : Agüero dit stop, "la bonne décision" selon Laporta

Frappé par un problème cardiaque contre Alavés quelques semaines seulement après son arrivée du FC Barcelone, Sergio Agüero a fait le choix de la sagesse. L'international argentin a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle pour le bien de sa santé. L'attaquant passé par l'Atlético de Madrid et Manchester City l'a annoncé lors d'une conférence de presse émouvante, ce mardi, au Camp Nou.

Tebas lâche deux bombes sur Mbappé et Haaland

"Cette conférence est pour vous communiquer que nous avons décidé de quitter le monde du football. C'est un moment très dur, c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. C'est une question de santé, c'est la meilleure décision pour moi. J'étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m'ont dit que le mieux pour moi était d'arrêter. J'ai pris la décision il y a une semaine. J'ai fait tout mon possible, j'avais de l'espoir mais ce n'était pas possible", a ainsi confié Sergio Agüero, en larmes face aux médias présents en Catalogne. Les adieux déchirants d'un attaquant devenu légende.

Présent à ses côtés dans ce moment douloureux, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a tenu à lui adresser quelques mots réconfortants. "Nous restons sur notre faim au Barça, mais nous pensons que la décision que vous avez prise est la bonne. Vous avez tout notre soutien concernant cette décision", a d'abord rassuré le dirigeant, respectant logiquement la difficile décision du joueur.

"Nous aurions aimé que vous arriviez plus tôt"

L'article continue ci-dessous

"Vous avez été un buteur né, reconnu dans le monde entier. Vous avez accompli de grandes choses, non seulement dans le football, mais aussi grâce à votre sympathie et votre façon d'être. Nous aurions aimé que vous arriviez plus tôt. Lorsque vous jouiez pour l'Atlético, vous faisiez déjà l'envie des Culés. Vous allez maintenant récolter les fruits de tout ce que vous avez semé dans cette nouvelle étape qui commence. Nous vous souhaitons le meilleur", a ensuite insisté Joan Laporta, adressant toute son admiration.

Que ce soit à l’Atlético Madrid et surtout à Manchester City, Sergio Agüero s’était imposé comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération, réussissant notamment à devenir le meilleur buteur de l’histoire des Citizens. Il peut se targuer d’avoir une armoire à trophées bien remplie avec 6 Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 et 2021), la Ligue Europa 2010 (Atlético), la Copa America 2020 et les Jeux Olympiques de 2008. La fin n'a finalement pas été à la hauteur de son talent...