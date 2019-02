FC Barcelone - À Lyon, Messi et les siens se sont expliqués dans le vestiaire

Suite au match nul concédé par le FC Barcelone à Lyon (0-0), les Blaugrana ont fait leur auto-critique dans le vestiaire du Groupama Stadium.

À l’heure actuelle, personne ne peut vraiment dire qui de l’Olympique Lyonnais ou du FC Barcelone se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après le match nul (0-0) du match aller, les paris sont ouverts pour le retour au Camp Nou, le 13 mars. Une chose semble certaine, si elle venait à être éliminée, la bande à Lionel Messi pourrait longtemps regretter ses nombreuses occasions ratées au Groupama Stadium.

Les Blaugrana ont frappé 25 fois au but, et ils n’avaient jamais autant tiré sans marquer depuis 2004… D’après le Mundo Deportivo, ce cruel manque de réalisme était au centre des débats dans le vestiaire barcelonais, au coup de sifflet final. "On ne peut pas rater autant", auraient clamé plusieurs joueurs, avant que chacun procède à son auto-critique.

Notamment Luis Suarez, qui n’a plus marqué en dehors du Camp Nou dans la reine des compétitions européennes depuis 2015. Mais les hommes d’Ernesto Valverde n’ont pas passé leur temps à se lamenter. Toujours selon nos confrères, les Barcelonais se sont également rassurés en rappelant la manière dont ils avaient dominé la rencontre, et surtout le peu d’occasions concédées.

Malgré cela et la grosse prestation d’Anthony Lopes, les Catalans vont rapidement devoir remettre la machine en route s’ils espèrent remplir leur objectif de victoire finale en C1. Et pour se préparer, ils auront de quoi faire étant donné que leur prochain match sera contre le FC Séville, en Liga, avant d'affronter par deux fois le Real Madrid (une fois en Coupe du Roi, une autre en Liga ndlr). Après cela, une rencontre face au Rayo Vallecano, puis… l’heure de vérité !