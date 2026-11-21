Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse Blue Sport

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès de votre diffuseur officiel pour profiter d’un accès complet et regarder le match !

FC Bâle 1893 - FC Lucerne : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 14 22 nov. 2026 - 10:30 St. Jakob Park

Au St. Jakob-Park, le FC Bâle 1893 reçoit le FC Lucerne pour un duel de Super League. En cette deuxième moitié de saison, les deux équipes sont sous pression : elles doivent prendre des points pour ne pas perdre le contact avec le haut du classement.

Bâle se montre irrégulier cette saison. Sous la direction de Slavisa Jokanovic, les bonnes prestations alternent avec les résultats décevants. Le club a récemment fait match nul 3-3 contre le FC Thoune, après une défaite face à Lugano. La défense reste un sujet de préoccupation.

Le FC Lucerne se rend à Bâle sans grand élan. Trois défaites lors de ses quatre derniers matches de Super League montrent que l’entraîneur Jörg Portmann a urgemment besoin d’une réaction de son équipe. La récente défaite 3-2 contre les Young Boys n’a pas amélioré la situation.

La rencontre promet néanmoins des buts : les deux équipes ont régulièrement offert du spectacle lors de leurs dernières confrontations, et leurs défenses manquent actuellement de solidité.

Pour suivre le match en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion, le coup d’envoi et les compositions actuelles.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au FC Bâle 1893 et au FC Lucerne ?

Le FC Bâle aborde ce match avec un bilan contrasté : lors de ses cinq dernières rencontres officielles, le club a signé une victoire et deux nuls, et concédé deux défaites. Les Bâlois ont récemment fait match nul 3-3 contre le FC Thoune, après un nul vierge face au Grasshopper Club. Lors des quatre matches de Super League de cette série, Bâle a inscrit quatre buts et en a encaissé sept : une statistique défensive préoccupante.

Le FC Lucerne compte lui aussi une victoire et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels, mais a perdu trois rencontres. Sa dernière défaite a eu lieu face aux Young Boys (3-2), après un revers 4-0 contre Lugano. Au total, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur cette période.

FC Bâle 1893 - FC Lucerne : compositions

FC Bâle 1893 - FC Lucerne : forme actuelle

FC Bâle 1893 - FC Lucerne : bilan des confrontations directes

FC Bâle 1893 - FC Lucerne : les classements