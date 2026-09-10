Arsenal fait partie des valeurs sûres du football anglais et européen de très haut niveau. Semaine après semaine, les Gunners sont au centre de l’attention, sur le plan sportif comme médiatique. Pour suivre tous les matches officiels, il faut toutefois un peu d’orientation. En effet, selon la compétition, les droits TV appartiennent à différents diffuseurs. Nous vous détaillons ici clairement quelles chaînes sont pertinentes pour Arsenal et où vous ne manquerez aucun match.

Arsenal FC, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse / retransmet les matches des Gunners en direct à la TV et en livestream ?

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Voir Arsenal FC en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Les droits de la Premier League en Allemagne restent entre les mains de Sky, puisque le diffuseur payant retransmet tous les matches en direct, soit individuellement, soit dans le multiplex. Les rencontres d’Arsenal y sont donc également couvertes dans leur intégralité. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent accéder à toutes les rencontres via Sky Go ou le service de streaming WOW .

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À partir de la saison 2025/26, Sky a considérablement élargi son portefeuille anglais : en plus de la Premier League, les matches de la Carabao Cup sont également diffusés en direct. Les éventuelles apparitions d’Arsenal en Coupe de la Ligue sont donc elles aussi intégralement couvertes.

La prestigieuse FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN . Le service de streaming propose en direct tous les matches concernés, dont bien entendu toutes les rencontres d’Arsenal.

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En Ligue des champions, plusieurs diffuseurs se partagent les droits de retransmission. La plus grande partie des matches d’Arsenal est diffusée en direct sur DAZN. En complément, Amazon Prime Video propose chaque mardi une affiche de premier plan sélectionnée, dont certaines rencontres impliquant des clubs anglais.

À partir de la saison 2027/28, un changement fondamental interviendra : le service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et retransmettra la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera également diffusée en clair, comme d’habitude. En Allemagne, le ZDF est le point de référence habituel pour la finale.

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Arsenal FC, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le livescore de SPOX

Nous couvrons en direct de nombreux matches de la Ligue des champions ainsi que certaines grandes affiches de Premier League. C’est ici que vous trouverez les livescores.

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