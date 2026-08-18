Arsenal fait partie des valeurs sûres du très haut niveau du football anglais et européen. Semaine après semaine, les Gunners sont sous les projecteurs, sur le plan sportif comme médiatique. Pour suivre tous les matches officiels, il faut toutefois un peu d’orientation. En effet, selon la compétition, les droits TV appartiennent à différents diffuseurs. Nous avons détaillé ici de manière claire quelles chaînes sont importantes pour Arsenal et où vous ne manquerez aucun match.

FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Gunners en direct à la TV et en livestream ?

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Voir le FC Arsenal en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la TV et en livestream

Les droits de la Premier League en Allemagne restent entre les mains de Sky, puisque le diffuseur payant retransmet tous les matches en direct, soit en rencontre individuelle, soit en multiplex. Les matches d’Arsenal y sont également couverts dans leur intégralité. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent accéder à toutes les rencontres via Sky Go ou le service de streaming WOW .

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À partir de la saison 2025/26, Sky a considérablement élargi son portefeuille anglais : en plus de la Premier League, les matches de la Carabao Cup sont également diffusés en direct. Les possibles apparitions d’Arsenal en Coupe de la Ligue y sont donc elles aussi entièrement couvertes.

La prestigieuse FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN . Le service de streaming montre tous les matches importants en direct, y compris bien sûr toutes les rencontres d’Arsenal.

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En Ligue des champions, plusieurs diffuseurs se partagent les droits de retransmission. La plus grande partie des matches d’Arsenal est diffusée en direct sur DAZN. En complément, Amazon Prime Video propose chaque mardi une affiche de prestige sélectionnée, y compris certaines rencontres avec participation anglaise.

À partir de la saison 2027/28, un changement fondamental interviendra : le service de streaming Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et retransmettra la majorité des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera également diffusée en clair, comme d’habitude. En Allemagne, le ZDF est le point de référence habituel pour la finale.

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FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le live texte de SPOX

Nous couvrons en direct de nombreux matches de la Ligue des champions ainsi que certaines grandes affiches de Premier League. C’est ici que vous trouverez les live textes.

FC Arsenal, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le club en bref