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FC ArsenalGetty
Alice Kopp

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FC Arsenal : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

Arsenal

Vous cherchez à savoir où regarder les matchs d’Arsenal ? On vous dit tout : chaînes et plateformes pour suivre les rencontres de Premier League, de Ligue des champions et des autres compétitions en direct.

Arsenal fait partie des valeurs sûres du football de haut niveau anglais et européen. Semaine après semaine, les Gunners sont sous les feux de la rampe, tant sur le plan sportif que médiatique. Mais pour suivre tous les matchs officiels, il faut s'y retrouver un peu. En effet, selon la compétition, les droits de diffusion sont détenus par différents diffuseurs. Nous avons ici répertorié clairement quelles chaînes sont pertinentes pour Arsenal et où vous ne manquerez aucun match.

FC Arsenal : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

Arsenal vs Bournemouth
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Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Suivez le FC Arsenal en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de la Premier League sont détenus par Sky : l’opérateur payant diffuse chaque rencontre en direct, en match unique ou en simultané. Les matchs d’Arsenal sont donc intégralement couverts. Pour le streaming, deux options : Sky Go ou le service WOW.

logo Abonnez-vous dès maintenant à la Premier League, à la Coupe d'Allemagne et à bien d'autres compétitions à partir de 24,99 € par mois.

Dès la saison 2025/26, Sky élargit considérablement son offre de football anglais : outre la Premier League, la chaîne diffusera aussi la Carabao Cup en direct. Les éventuelles participations d’Arsenal en Coupe de la Ligue seront donc intégralement couvertes.

La FA Cup, riche en tradition, ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité par DAZN, qui assure la retransmission de chaque rencontre clé, y compris, bien sûr, tous les matchs d’Arsenal.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

logo Choisissez l’abonnement DAZN qui vous convient pour suivre la FA Cup, le Community Shield et bien plus encore en direct.

Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

En Ligue des champions, plusieurs diffuseurs se partagent les droits : la grande majorité des matchs d’Arsenal reste visible sur DAZN, tandis qu’Amazon Prime Video diffuse chaque mardi une rencontre de haut niveau, parfois impliquant des clubs anglais.

À partir de la saison 2027/28, Paramount+ entrera en jeu et diffusera la majorité des rencontres de la Ligue des champions. Tous les détails de cette nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d'habitude, également diffusée sur une chaîne gratuite. En Allemagne, c'est la ZDF qui est la chaîne de référence pour la finale.

logo Regardez le match phare de la Ligue des champions de mardi en exclusivité sur Amazon Prime Video.

Suivez Arsenal en direct grâce au live-ticker de SPOX.

Nous couvrons en direct de nombreux matchs de la Ligue des champions ainsi qu’une sélection des affiches majeures de la Premier League. Retrouvez ici tous nos live-tickers. 

FC Arsenal, toutes les informations sur la retransmission en un coup d'œil : le club en bref

Fondation : 18861886
Titres de champion d'Angleterre13
Victoires en FA Cup14
Titres en Ligue des champions0
Joueur le plus capéDavid O’Leary (722 matchs officiels)
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