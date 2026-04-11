Arsenal fait partie des valeurs sûres du football de haut niveau anglais et européen. Semaine après semaine, les Gunners sont sous les feux de la rampe, tant sur le plan sportif que médiatique. Mais pour suivre tous les matchs officiels, il faut s'y retrouver un peu. En effet, selon la compétition, les droits de diffusion sont détenus par différents diffuseurs. Nous avons ici répertorié clairement quelles chaînes sont pertinentes pour Arsenal et où vous ne manquerez aucun match.

FC Arsenal : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Gunners en direct à la télévision et en streaming ?

Getty Images

Suivez le FC Arsenal en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup et Community Shield à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de la Premier League sont détenus par Sky : l’opérateur payant diffuse chaque rencontre en direct, en match unique ou en simultané. Les matchs d’Arsenal sont bien entendu inclus. Pour le streaming, deux options : Sky Go ou le service WOW.

Abonnez-vous dès maintenant à la Premier League, à la Coupe d'Allemagne et à bien d'autres compétitions à partir de 24,99 € par mois.

À partir de la saison 2025/26, Sky élargit considérablement son offre de football anglais : outre la Premier League, la Carabao Cup sera également diffusée en direct. Les éventuelles participations d’Arsenal en Coupe de la Ligue seront donc intégralement couvertes.

La prestigieuse FA Cup et le Community Shield, eux, restent l’exclusivité de DAZN, qui diffusera l’intégralité des rencontres, y compris celles des Gunners.

Choisissez l’abonnement DAZN qui vous convient pour suivre la FA Cup, le Community Shield et bien plus encore en direct.

Getty Images

En Ligue des champions, plusieurs diffuseurs se partagent les droits : la grande majorité des matchs d’Arsenal reste visible sur DAZN, tandis qu’Amazon Prime Video diffuse chaque mardi une rencontre de haut niveau, parfois impliquant des clubs anglais.

À partir de la saison 2027/28, Paramount+ entrera dans la course et diffusera la majorité des rencontres. Tous les détails de cette nouvelle répartition des droits sont disponibles ici.

Enfin, si Arsenal atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme de coutume, diffusée sur une chaîne gratuite ; en Allemagne, c’est la ZDF qui assure cette diffusion.

Regardez le match phare de la Ligue des champions de mardi en exclusivité sur Amazon Prime Video.

Suivez Arsenal en direct grâce au live-ticker de SPOX.

Nous assurons la couverture en direct de nombreux matchs de la Ligue des champions ainsi qu’une sélection des affiches majeures de la Premier League. Retrouvez ici nos live-tickers.

FC Arsenal, toutes les informations sur la retransmission en un coup d’œil : le club en bref