Faux départ pour Anthony Correia : le FC Utrecht se réveille trop tard contre le FC Groningue

Anthony Correia a commencé sa période comme entraîneur du FC Utrecht par une défaite. Les Utrechtois se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du FC Groningen, si bien que ses débuts officiels n’ont pas été couronnés par un succès à trois points.

Willumsson a ouvert le score dans les dix premières minutes. Sur un ballon d’Ángel Alarcón tombé derrière la défense d’Utrecht, l’attaquant s’est retrouvé face à face avec le gardien Michael Brouwer, est resté d’un sang-froid absolu et a glissé le ballon pour le 1-0.

Dès le début de match, Yoann Cathline s’était déjà procuré une énorme occasion, mais il s’est heurté à Etienne Vaessen. Après 26 minutes, les Utrechtois ont de nouveau eu une grosse opportunité. Cette fois, Alarcón a percé, mais lui non plus n’est pas parvenu à tromper le gardien.

Groningen a ensuite pris le jeu à son compte, tandis qu’Utrecht reculait surtout un peu plus bas sur le terrain et tentait de se montrer dangereux en contre. Cela n’a guère débouché sur de grosses occasions. Les deux équipes ont bien trouvé le chemin des filets, mais les buts de Willumsson et Dani de Wit ont été refusés pour hors-jeu.

Au retour des vestiaires, Groningen est revenu avec de bonnes intentions. Thom van Bergen a doublé la mise d’un subtil ballon piqué au-dessus de Brouwer : 2-0. La Fierté du Nord est restée dominante, a très peu concédé et a contrôlé la rencontre.

Un troisième but de Groningen semblait davantage dans l’air que la réduction de l’écart d’Utrecht. Pourtant, Adrian Blake a relancé le suspense à dix minutes du terme : 2-1. Davy van den Berg est resté calme face à Vaessen et a décalé le ballon sur l’ailier, qui a facilement poussé le ballon au fond pour réduire l’écart. Quelques minutes plus tard à peine, Alarcón semblait filer vers l’égalisation, mais le gardien de Groningen est intervenu à temps.

L’équipe de Dick Lukkien était visiblement sonnée et paraissait fébrile après ce but encaissé. Alors que pendant plus de quatre-vingts minutes, tout semblait parfaitement sous contrôle, la fin de match est finalement devenue tendue pour les supporters de Groningen. Correia et ses hommes ne sont toutefois plus parvenus à marquer et ont commencé la saison par une défaite dans le Grand Nord.