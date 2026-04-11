Faut-il retourner à la planche à dessin ? L’avenir d’un nouveau pilier de Feyenoord est incertain

Selon l'Algemeen Dagblad, Jakub Moder est également incertain pour le déplacement sur la pelouse du NEC. L'international polonais de Feyenoord a manqué la séance d'entraînement de vendredi, ce qui soulève des interrogations sur sa participation au match de dimanche.

Un nouveau coup dur pour l’entraîneur Robin van Persie, déjà privé d’Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente et Anis Hadj Moussa, dont la présence reste très incertaine.

Selon Voetbalzone, le club compte tout de même aligner Hadj Moussa, tandis que Thijs Kraaijeveld devrait à nouveau suppléer Ahmedhodzic.

Si Moder, déjà privé de Valente, devait également déclarer forfait, le milieu de terrain deviendrait le prochain point faible de l’équipe. Van Persie songerait alors à lancer un jeune issu du centre de formation, jusqu’ici peu utilisé.

Van Persie doit donc une nouvelle fois revoir sa copie, tandis que le problème récurrent des blessures au Feyenoord se rappelle une fois de plus à l’ordre.

Jeudi, le retour de Casper van Eijck au Kuip a été officialisé ; on espère qu’il apportera son expertise pour stopper cette série noire.

La rencontre entre le NEC et Feyenoord est programmée dimanche après-midi. À 14h30, les deux clubs populaires s’affronteront dans un duel crucial pour décrocher un billet pour la Ligue des champions.