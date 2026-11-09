Malgré les débuts positifs de Zinédine Zidane à la tête du staff technique de l'équipe de France, le calme apparent au sein du camp des Bleus ne reflète pas la réalité de l'ambiance dans les coulisses. Des rapports de presse ont en effet révélé une série de crises organisationnelles et de différends internes, allant jusqu'aux altercations verbales entre membres du staff administratif, avec l'un des responsables placé en arrêt maladie après l'aggravation d'un conflit avec son collègue.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal « L'Équipe », les premiers mois du mandat de Zidane ont été marqués par des turbulences internes, malgré les bons résultats obtenus par l'équipe sous sa direction, à savoir trois victoires et un match nul lors de ses quatre premières rencontres.

L'équipe de France se prépare à disputer la nouvelle trêve internationale, les joueurs étant arrivés au centre de Clairefontaine ce lundi, en vue d'affronter l'Italie jeudi soir, avant la rencontre face à la Belgique, un rassemblement que Zidane espère mettre à profit pour poursuivre le développement de l'équipe et ancrer ses idées techniques, notamment avec l'arrivée de plusieurs nouveaux visages, au premier rang desquels Pablo Pagis et Saël Kumbedi.

Mais le journal « L'Équipe » a mis en lumière une ambiance totalement différente dans les coulisses, soulignant que les problèmes ne concernent pas uniquement les résultats ou les aspects techniques, mais s'étendent à la manière dont certains dossiers organisationnels et les affaires du personnel sont gérés au sein de la sélection.

La trêve internationale de septembre dernier avait été marquée par une série d'erreurs organisationnelles embarrassantes, dont la plus notable est l'épisode de la chaussette lors de la rencontre face à la Belgique, qui avait provoqué un retard au coup d'envoi et une amende de 10 000 euros infligée à la Fédération française de football, en raison de l'utilisation d'un ruban d'une couleur non conforme au règlement.

Cette période a également connu d'autres situations ayant semé la confusion, après que Kylian Mbappé est apparu tenant seul le drapeau turc lors de l'entrée des deux sélections sur le terrain, et que Michael Olise a dû retirer le plot d'échauffement laissé sur la pelouse après l'exécution des deux hymnes nationaux lors de la rencontre face à l'Italie, tandis que Zidane n'avait pas pu entendre le début de l'hymne national français à İzmit.

Les crises ne se sont pas limitées aux erreurs apparues devant les caméras, puisque L'Équipe a révélé un vif différend entre deux responsables du matériel, qui a dégénéré en une violente altercation verbale, poussant l'un d'eux à se mettre en arrêt maladie.

Il s'agit de Bastien Giray, responsable de l'équipement de l'équipe première, promu après avoir travaillé avec l'équipe de France des moins de 21 ans, et de Kamel Lahlou, dont le journal indique que sa relation étroite avec Fabien Barthez a joué un rôle pour faciliter sa nomination à son poste administratif.

Selon le rapport, une vive altercation verbale a éclaté entre les deux parties lors de leur première réunion, et la tension a atteint un stade où Giray a eu le sentiment que son collègue était sur le point de l'agresser physiquement, ce qui l'a poussé à signaler l'incident aux responsables.

Malgré la gravité des accusations, aucune intervention décisive n'a eu lieu pour contenir la crise, selon ce qu'a rapporté le journal, ce qui a suscité le mécontentement de Giray, qui estimait que ses supérieurs évitaient de prendre une position claire par crainte de froisser certains proches de Zidane, avant d'obtenir par la suite un arrêt maladie.

Lors du rassemblement de novembre en cours, Julien Mimitou, ancien directeur technique de l'équipe de France des moins de 21 ans, aura pour mission de pallier l'absence de Giray.

Une restructuration au sein de la Fédération française

Les changements administratifs se sont étendus à d'autres dossiers au sein de la Fédération française de football, qui a publié une annonce interne pour rechercher un adjoint au directeur de l'équipe Laurent Georges, en parallèle de la préparation d'une réorganisation du poste de responsable de la sécurité, après que des accusations ont été portées contre Mohamed Senhaji.

Ces développements soulèvent des points d'interrogation sur les mécanismes de gestion et d'organisation au sein de l'équipe de France, qui compte une élite des plus grandes stars du football mondial, mais qui fait face à des défis ne concernant pas uniquement le rectangle vert.

Entre les débuts prometteurs de Zidane et les turbulences qui se dévoilent peu à peu dans les coulisses, la mission du technicien français semble plus vaste que la simple construction d'une équipe capable de rivaliser, puisqu'il lui sera également demandé de travailler dans un climat stable, loin des différends qui menacent de disperser la concentration au sein du camp des Bleus.