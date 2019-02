Fatma Samoura : "C’est un véritable scandale que la FIFA reverse aussi peu d’argent au football féminin"

La secrétaire général de la FIFA a interpellé ses supérieurs lors d'un débat sur le football féminin, organisé par Think Football 2019.

Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, n'a pas mâché ses mots lors du Grand Débat "Sport au féminin, l'égalité est pour demain", dans le cadre de Think Football 2019, organisé par l'agence de veille stratégique News Tank Football, ce jeudi 7 janvier.

"Augmenter le nombre de femmes présentes dans les instances du football mondial"

La dirigeante a ainsi poussé un coup de gueule vis-à-vis du manque de parité entre les joueuses et leurs homolgues masculins. "Seuls 1% des droits TV sont reversés au foot féminin. C’est un véritable scandale que la FIFA reverse aussi peu d’argent au football féminin. Pour développer le foot féminin, il faut d’abord augmenter le nombre de femmes présentes dans les instances du football mondial."

Fatma Samoura, dont la position est fragilisée actuellement au sein de l'instance du football mondial, espère que la prochaine Coupe du monde féminine organisée en France fera bouger les lignes. "La Coupe du monde féminine 2019 en France est un moyen de mobiliser ceux qui ont le pouvoir d'inscrire le sport féminin au coeur du curriculum éducatif (...) Pour dégager les moyens de financer le foot féminin au niveau mondial, on doit donc développer la commercialisation à part entière du foot féminin. Je souhaite que cela soit le cas dès le mondial féminin, en 2023."

Celle qui a succédé au français Jérôme Valcke indique que la FIFA va mettre en place des moyens pour améliorer l'apprentissage des jeunes femmes à travers le ballon rond. "La FIFA va lancer le programme 'Football pour les écoles', qui va permettre à 750 millions d’enfants, à travers le monde, dont nous l'espérons 50 % de filles, de pratiquer le foot régulièrement. Ce programme est financé intégralement par la FIFA."

Laura Georges en "source d'inspiration"

Fatma Samoura, qui a notamment travaillé pendant plus de 25 ans à l'ONU, estime que les femmes peuvent avoir une nouvelle portée dans les années à venir. "Quand j’ai été nommée à la FIFA, j’ai reçu un nombre de sollicitions incroyable, bien plus élevé que lorsque j’étais à l’ONU. Cela prouve l’impact incroyable du football et son potentiel pour changer les choses."

Pour étayer ses propos, elle s'appuie notamment sur la nomination récente de Laura Georges au poste de secrétaire générale de la FFF. "C'est une source d’inspiration incroyable pour des milliers de filles, qui se rendent compte désormais qu’elles peuvent vivre de leur passion et de leurs compétences."