Le légendaire entraîneur Fatih Terim a enflammé l'atmosphère du football turc avec un commentaire explosif sur le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah vers les rangs de Trabzonspor, le considérant comme l'un des transferts les plus importants de l'histoire du championnat turc.

Le stade « Papara Park » accueille un choc explosif lors de la sixième journée du championnat de Turquie de première division, où Trabzonspor reçoit son rival traditionnel, Galatasaray, dans un affrontement indivisible.

Les hôtes abordent la rencontre en neuvième position avec 7 points et cherchent à retrouver leur équilibre devant leurs supporters, tandis que Galatasaray arrive en tête du classement avec un bilan quasi parfait de 13 points, l'œil rivé sur l'accroissement de l'écart et sur une prise de distance précoce au sommet.

L'ancien sélectionneur de Galatasaray et de l'équipe nationale turque a affirmé que convaincre un joueur de la trempe de Salah de porter le maillot de Trabzonspor était une mission quasi impossible, au vu des énormes tentations qui se présentaient à lui.

Terim a déclaré, dans des propos rapportés par le site turc « 61saat » : « Nous parlons d'un joueur qui a évolué au plus haut niveau pendant des années avec Liverpool et qui a tout remporté : la Ligue Europa, la Ligue des champions et les Coupes du monde des clubs. C'est un joueur dont on ne peut se passer. »

Il a ajouté : « N'importe quel club au monde rêve de l'enrôler, des clubs des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite sont prêts à débourser des sommes colossales pour lui, sans parler des géants du championnat espagnol, italien et anglais. Mais il a finalement choisi Trabzonspor, et cela en soi est un grand exploit. »

Terim a adressé un salut particulier à la direction de Trabzonspor, en déclarant : « Le président Ertuğrul Doğan et sa direction méritent tous les éloges et toutes les félicitations. Faire venir un joueur d'une telle valeur mondiale n'est absolument pas chose aisée, car il est capable d'aller où il le souhaite. Ce qui s'est passé est un événement majeur qui mérite d'être salué. »

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Les éloges de l'Empereur interviennent en même temps que le démarrage fulgurant de Salah en championnat Trendyol de première division, où il s'est imposé comme la star numéro un de la compétition en inscrivant 4 buts et en délivrant une passe décisive en seulement 5 matchs.