Farioli souhaite recruter la coqueluche du public du PSV pour « seulement » 18 millions d'euros au FC Porto

Selon Voetbal International, Mauro Junior serait dans le viseur du FC Porto. Le Brésilien envisagerait sérieusement de rejoindre l’équipe de Francesco Farioli.

Selon le média, l’attaquant brésilien, très apprécié des supporters du PSV, possède une clause libératoire de seulement dix-huit millions d’euros, activable dès cet été.

Pour éviter ce départ, le club d’Eindhoven souhaite prolonger et revaloriser son contrat, qui court jusqu’en milieu d’année 2029. Le joueur obtiendrait ainsi une augmentation de salaire et la clause serait supprimée.

Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi au milieu de terrain, négocie actuellement avec le PSV, tout en restant ouvert à un départ à l’étranger.

Farioli est un grand admirateur du Brésilien, mais il n’est pas le seul : Leeds United, ainsi que plusieurs clubs espagnols et italiens, suivent aussi le joueur.

Présent au PSV depuis neuf ans, le joueur a disputé deux cents matchs, inscrit neuf buts et délivré trente-une passes décisives.