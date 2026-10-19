Fantôme sur le terrain ou atout maître ? L'énigme Kvaratskhelia tourmente Enrique avant le choc face au Barça

Entre la reconquête de sa confiance et le banc des remplaçants, Khvicha Kvaratskhelia se trouve face à un test décisif qui pourrait dessiner les contours de son avenir immédiat avec le Paris Saint-Germain. La star géorgienne, qui avait brillé en Ligue des champions la saison dernière, traverse un début poussif qui a soulevé des interrogations sur son niveau, faisant de sa titularisation face au Barça, mardi soir, une décision lourde de risques pour l'entraîneur Luis Enrique.

« Une performance indigne d'un joueur de son calibre »… C'est ainsi que le site français Foot Mercato a qualifié l'apparition de Kvaratskhelia face à Strasbourg, lui attribuant une note modeste de 3 sur 10. Les critiques n'ont pas été moins virulentes dans la presse française : le journal L'Équipe l'a décrit comme un « fantôme », tandis que Le Parisien a estimé qu'il avait été « sans influence ».

Alors, où a bien pu disparaître le joueur géorgien qui fut l'une des plus grandes vedettes de la Ligue des champions la saison dernière ? Kvaratskhelia ne semble pas avoir retrouvé le chemin de l'éclat jusqu'à présent, après un démarrage décevant, voire inquiétant sur certains aspects. Paradoxalement, le joueur avait bénéficié d'une période de repos après son absence à la Coupe du monde, et l'on s'attendait à ce qu'il entame la saison dans sa meilleure forme, mais il n'a pour l'heure rien offert qui confirme ces attentes.

Face à la baisse de son niveau, Luis Enrique a commencé à prendre des décisions claires à son sujet, après l'avoir écarté du onze de départ lors des deux premiers matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Face au Slovan Bratislava, le Géorgien est resté sur le banc tout au long de la rencontre, tandis que son apparition face à Manchester City n'a pas été assez convaincante pour faire évoluer la position de l'entraîneur.

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Le match face à Strasbourg est venu accentuer la pression sur Kvaratskhelia, après que sa perte de balle est à l'origine du but encaissé par son équipe, ce qui pourrait compliquer sa mission pour retrouver sa place dans le onze de départ, surtout avec la montée de la concurrence sur l'aile gauche dans un contexte où Désiré Doué brille.

Et bien que Doué ait lui aussi débuté la rencontre face à Bratislava sur le banc, il a su apporter une réponse forte sur le terrain au cours de la période suivante, s'imposant avec force parmi les options d'Enrique et offrant à l'entraîneur une alternative prête à l'emploi qui pourrait le pousser à continuer d'écarter la star géorgienne.

Enrique va-t-il rendre sa confiance à Kvaratskhelia ?

Lors de la conférence de presse qui a précédé la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Barça en Ligue des champions, Vitinha a tenu à défendre son coéquipier, affirmant qu'une baisse de niveau ne signifie pas nécessairement l'existence d'un problème difficile à résoudre.

Le milieu de terrain portugais a déclaré : « On ne peut pas trouver une explication à tout. Nous traversons tous des hauts et des bas, et nous cherchons à conserver notre niveau avec la plus grande constance possible. Aucun joueur ne maintient le même niveau tout au long de la saison ; tout le monde passe par des périodes variables au cours de sa carrière. Nous espérons que Kvaratskhelia et les autres joueurs seront dans leur meilleure forme demain. »

Mais les mots de soutien ne tranchent pas la question la plus importante au sein du staff technique : Enrique va-t-il offrir une nouvelle chance au joueur géorgien face au Barça, ou va-t-il continuer de l'éloigner du onze de départ jusqu'à ce qu'il retrouve son niveau ?

Un courant plaide pour la réintégration du trio offensif composé de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué dans le onze de départ, dans une tentative de retrouver l'harmonie et la puissance offensive de l'équipe pour une confrontation de haut vol.

Cette opinion revêt une importance supplémentaire en l'absence de Nuno Mendes, car l'apport défensif de Kvaratskhelia pourrait constituer un élément important pour aider le latéral gauche qui devra affronter Lamine Yamal, l'une des principales sources de danger dans les rangs du Barça. Dès lors, la valeur du joueur dans ce match pourrait ne pas se limiter à ses qualités offensives, mais s'étendre à son rôle dans la réduction de la dangerosité du flanc droit de l'équipe catalane.

À l'inverse, un autre courant estime que le maintien de la mise à l'écart de Kvaratskhelia serait un message nécessaire d'Enrique, à savoir qu'une titularisation ne s'accorde pas en fonction de la réputation ou des exploits passés, mais selon le rendement sur le terrain. Selon cette vision, aligner Doué sur l'aile gauche pourrait être l'option la plus logique au vu de l'écart actuel de niveau entre les deux joueurs.

Cependant, le début poussif de Kvaratskhelia n'est pas un précédent totalement inédit : il avait connu des difficultés similaires lors des premières semaines de la saison dernière, et n'avait inscrit son premier but en Ligue 1 que lors de la douzième journée, en novembre.

Sur le plan européen, il avait entamé son parcours dans l'édition précédente en marquant face à l'Atalanta, avant de manquer la confrontation face au Barça en raison d'une blessure, puis de livrer une prestation remarquée face au Bayer Leverkusen lors de la troisième journée.

Mais les circonstances actuelles sont relativement différentes : la concurrence pour les postes offensifs est devenue plus féroce, et conserver une place dans le onze de départ n'est plus garanti, surtout alors qu'Enrique dispose d'options capables d'apporter un plus, à commencer par Doué.

Entre le désir de retrouver la meilleure version de Kvaratskhelia et la nécessité de récompenser les joueurs les plus prêts, Enrique se trouve face à une décision difficile avant l'un des plus grands matches de la saison. Va-t-il offrir à sa star géorgienne une nouvelle chance de retrouver son éclat face au Barça, ou va-t-il poursuivre sa politique de fermeté et le laisser hors du onze de départ ?