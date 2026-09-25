Les révélations d'un quotidien britannique ont fait l'effet d'une bombe, affirmant qu'une commission judiciaire indépendante constituée par la Premier League anglaise a reconnu Manchester City coupable de 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre lui, dans le plus grand scandale financier de l'histoire du football anglais.

Ce verdict retentissant intervient après plus de trois années d'enquêtes secrètes et prolongées lancées par la Premier League en février 2023, portant sur des soupçons de manipulation systématique des comptes financiers du club sur neuf saisons complètes.

Malgré la gravité de la condamnation, le sort de City reste en suspens, selon « The Sun », puisque le club devrait faire appel immédiatement, tandis que la commission n'a pas encore rendu sa décision quant à la sanction, laquelle peut aller d'une amende financière colossale à un retrait de points susceptible de l'écarter de la compétition, jusqu'à la sanction maximale que constituent l'exclusion et la relégation de la Premier League.

Conformément à l'article W.82 du règlement de la Premier League, l'ensemble des procédures devant la commission est soumis à la plus stricte confidentialité et se tient à huis clos, la décision finale et les sanctions devant être publiées officiellement sur le site internet de la Premier League en vertu de l'article W.82.2.

Quels sont les 115 chefs d'accusation qui ont fait tomber le champion d'Angleterre ?

Les documents d'accusation ont révélé que l'affaire ne concerne pas une seule infraction, mais cinq dossiers de fraude financière ramifiés, s'étendant de la saison 2009-2010 à la saison 2022-2023 :

Premièrement : le chef d'accusation le plus important - avoir induit la Premier League en erreur sur les revenus réels (54 chefs d'accusation)

C'est le cœur de l'affaire : la Premier League accuse le club d'avoir fourni des informations financières inexactes et délibérément trompeuses concernant les revenus, les contrats de sponsoring et les coûts d'exploitation, sur 9 saisons consécutives de 2009 à 2018.

Ces infractions concernent notamment les articles : B.13, C.71, C.72, E.3, E.4, E.11, E.12 et d'autres, qui imposent à chaque club une transparence totale sur ses budgets.

Deuxièmement : le scandale des contrats secrets - avoir dissimulé les salaires de l'entraîneur et des joueurs (14 chefs d'accusation)

Le club est accusé d'avoir dissimulé le détail complet des salaires de son entraîneur et de ses joueurs aux yeux de la Premier League, au moyen de contrats secrets et de paiements non déclarés.

Salaires des entraîneurs : sur la période allant de 2009 à 2013, ce qui concerne le contrat de l'ancien entraîneur Roberto Mancini, en vertu des articles Q.7 et P.7.

Salaires des joueurs : sur la période allant de 2010 à 2016, le club n'ayant pas respecté l'obligation d'inclure l'intégralité des détails des rémunérations de ses joueurs dans les contrats officiels soumis à la Premier League, en vertu des articles K.12, T.12 et T.13.

Troisièmement : la violation des règles de l'UEFA - le fair-play financier (5 chefs d'accusation)

City est accusé d'avoir enfreint le règlement sur l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier de l'Union des associations européennes de football « UEFA », lors de chaque saison de 2013-2014 à 2017-2018, en vertu des articles B.14.6 et B.15.6. C'est le même chef d'accusation pour lequel il avait déjà été sanctionné au niveau européen.

Quatrièmement : le dépassement des limites de rentabilité et de durabilité (7 chefs d'accusation)

Il s'agit des règles qui interdisent aux clubs d'enregistrer des pertes dépassant le seuil autorisé, le club n'ayant pas respecté les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) lors des saisons de 2015-2016 à 2017-2018, en vertu des articles E.52 à E.60.

Cinquièmement : l'entrave à la justice - le manque de coopération avec l'enquête (35 chefs d'accusation)

C'est le plus grave sur le plan moral : depuis décembre 2018 et jusqu'à aujourd'hui, la Premier League accuse la direction de City d'avoir refusé de coopérer, d'avoir entravé les enquêtes et de ne pas avoir fourni de bonne foi les documents et informations requis, sur 5 saisons consécutives de 2018-2019 à 2022-2023, en vertu des articles B.15, B.16, W.1, W.2, W.15.

La Premier League affirme que les commissions judiciaires sont totalement indépendantes de la ligue et des clubs, et que leurs membres sont désignés par le président indépendant de l'instance judiciaire de la Premier League conformément aux articles W.19, W.20 et W.26, afin de garantir l'impartialité du jugement.

Désormais, la balle est dans le camp de Manchester City : entre un communiqué d'appel attendu et le sort de titres et de trophées bâtis sur 14 années désormais remis en question, le monde du football attend le mot final qui pourrait redessiner entièrement la carte du football anglais.







