Des victoires, des buts et des passes décisives qui rapportent de l'argent. Ce week-end plusieurs joueurs de la Fondation Classico (fondée par l'agence de management Classico Sports) se sont engagés en faveur du Téléthon.

Parmi eux, on compte notamment Abdou et Ibrahima Diallo (PSG et Southampton), Sofiane Diop, Elliot Matazo (Monaco), Romain Faivre ou Manu Koné (Mönchengladbach). Qu'il soit sur le terrain ou sur le banc, chaque joueur verse 1000 euros au Téléthon en cas de victoire de son équipe. Et 500 euros de pour à chaque but marqué et à chaque passe décisive effectuée.

6500 euros récoltés

Au total, ce sont près de 6500 euros qui ont été récoltés. Le but et la passe décisive de Sofiane Diop, couplée à la victoire des Monégasques, ont rapporté 2000 euros. Et le penalty de Romain Faivre face à l'OM, ainsi que la victoire des Brestois ont permis de récolter 1500 euros supplémentaires.

Un entraîneur a aussi participé à cette opération en la personne d'Habib Beye. Alors que son club est en mauvaise posture en National, les joueurs audoniens ont signé majeur face à Bourg-Péronnas, troisième du championnat, et permis d'ajouter 1000 euros de plus.

Mehdi Ben Lakhdar et Taylor Lapilus, deux combattants de MMA ont aussi participé à cette cagnotte, qui pourrait encore augmenter en cas de victoire de Toulouse et/ou d'un but inscrit par Bafodé Diakité avec le TFC.