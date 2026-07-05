La suspension du carton rouge infligé à Folarin Balogun prend une tournure de plus en plus surprenante. Selon le journaliste Ben Jacobs, la Maison Blanche aurait contacté la FIFA dès la fin du match des États-Unis en Coupe du monde pour exprimer son mécontentement concernant cette décision.

Dimanche, la FIFA a confirmé que l’attaquant américain, expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, ne sera pas suspendu pour les huitièmes de finale face à la Belgique.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 27 du règlement, qui permet, sous conditions, de transformer une suspension ferme en avertissement avec sursis. Un scénario similaire avait bénéficié à Cristiano Ronaldo juste avant la Coupe du monde : initialement suspendu trois matchs, il avait vu sa peine réduite à un seul match et avait donc pu prendre part au tournoi dès le coup d’envoi.

Avant cette issue, un appel remarqué aurait été passé depuis la Maison Blanche au président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de plaider pour une révision de la suspension initiale.

Selon l’instance, cet appel n’a pas influencé la décision finale. « Cela n’a pas pu influencer l’issue, compte tenu des compétences définies à l’article 27 et du caractère indépendant de la commission de discipline », a fait savoir la FIFA.

Sur le plan politique, le président Donald Trump a salué la décision de la FIFA : « Un grand merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grave injustice ! »

Balogun pourra donc bien prendre part au huitième de finale contre la Belgique, programmé dans la nuit de lundi à mardi à 2h00. Une mauvaise nouvelle pour l’attaquant du PSV Ricardo Pepi, qui espérait être aligné d’entrée.