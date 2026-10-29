Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a appelé à la patience concernant la progression d’Estevao, de nouveau laissé sur la touche lors de l’élimination de Chelsea face à Liverpool en Carabao Cup. Alors que les supporters de Stamford Bridge réclament de plus en plus de temps de jeu pour le jeune attaquant brésilien, Alonso insiste sur le fait qu’il s’adapte encore aux exigences physiques particulières du football anglais.

Publicité

Estevao reste sur le banc, Chelsea éliminé à Anfield

Chelsea a été éliminé de la Carabao Cup par Liverpool aux tirs au but mercredi, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire. Malgré un large remaniement de son onze de départ, Alonso a laissé Estevao sur le banc pendant toute la rencontre. Chelsea n’a remporté que deux de ses six derniers matches. Alors qu’il cherchait sur son banc un joueur capable de faire la différence à Anfield, Alonso a fait entrer Emmanuel Emegha plutôt que le Brésilien. Le remplaçant a ensuite manqué sa tentative lors de la séance de tirs au but.

S’adapter aux exigences physiques du football anglais

Alonso a reconnu que l’intensité physique du football anglais avait retardé l’intégration du joueur de 19 ans. Il a également souligné que les changements imposés par les problèmes rencontrés par Maxence Lacroix, Moises Caicedo et Malo Gusto avaient limité ses options offensives face à Liverpool.

« Je comprends sa situation et je sais qu’il pourrait être plus heureux, c’est certain », a déclaré Alonso après le match. « Tous les joueurs veulent jouer et faire partie de l’équipe. Nous avons disputé des matches intenses, et chacun aura son moment. Je suis sûr qu’Este aura le sien. C’est ma responsabilité et nous devons gérer cela. »

Interrogé sur les supporters qui avaient fait le déplacement et réclamaient l’entrée de l’ailier, Alonso a répondu : « Les supporters disaient beaucoup de choses. Nous avons débuté avec Pedro [Neto], Danny [Welbeck] et Morgan [Rogers] devant. Il y a eu des moments très intenses dans ce match. Nous savions que ce serait physique.

Publicité Publicité

« Ensuite, nous avons dû nous occuper de Moi, qui avait de petits problèmes. Malo avait aussi des crampes. Nous avons donc été un peu contraints dans nos changements. Nous savons que la saison sera longue et que chacun aura sa chance. »

Related Topics

Revenant sur l’aspect physique, Alonso a ajouté : « Oui, nous savons que la Premier League et le football en Angleterre sont vraiment intenses. Il faut être prêt. Este a joué, bien sûr, c’est sa deuxième saison. Mais il a eu sa blessure et il est encore dans ce processus. Croyez-moi, je suis sûr que la saison sera longue et qu’Este aura son rôle à jouer. »

Un prêt se profile alors que le PSG prépare une approche cet hiver

Estevao n’a pas été titularisé une seule fois en Premier League depuis son arrivée de Palmeiras en juillet 2025. Son manque de temps de jeu a attiré l’attention du Paris Saint-Germain, et Luis Enrique souhaiterait faire venir l’adolescent au Parc des Princes en janvier. Les champions de France font face à une crise de blessures en attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembele étant tous deux à l’infirmerie.

Publicité

Chelsea est ouvert à un départ en milieu de saison, mais a posé des conditions strictes pour tout transfert temporaire. Le club londonien n’acceptera qu’un prêt sans autre disposition, avec une prise en charge intégrale du salaire du joueur par le PSG. Il souhaite également prévoir des pénalités financières si Estevao n’atteint pas un seuil garanti de minutes de jeu en Ligue 1.

À la recherche de régularité sous une pression croissante

Avec seulement deux victoires en six matches, Alonso traverse une période difficile alors qu’il tente de concilier la condition physique de son effectif et la nécessité d’obtenir des résultats immédiats. Estevao espère enfin obtenir un temps de jeu conséquent, mais un départ prochain pour la France semble être la voie la plus réaliste pour jouer régulièrement en équipe première. Chelsea doit désormais se ressaisir et se reconcentrer sur la Premier League afin de laisser derrière lui sa déception en Carabao Cup et de remonter au classement.