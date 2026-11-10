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L’ancien attaquant de Manchester United Teddy Sheringham a trouvé la solution idéale à la crise offensive que traverse actuellement le club. La légende de Manchester United estime que le prodige adolescent de Brighton, Charalampos Kostoulas, est le joueur qu’il faut pour redresser une équipe qui végète dans la seconde moitié du classement.

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Une légende de United désigne la solution en attaque

Le début de saison désastreux de Manchester United a plongé le club à la 18e place, et Sheringham, ancien chouchou d’Old Trafford, sait exactement qui recruter pour remédier au problème. Manchester United reste sur une série de huit matches sans victoire en Premier League, le dernier en date étant un nul chaotique (4-4) contre Aston Villa au cours duquel l’équipe s’est effondrée. Alors que l’avenir de l’entraîneur Michael Carrick ne tient qu’à un fil, Sheringham estime que la cellule de recrutement doit agir avec détermination à l’ouverture du mercato hivernal pour apporter à l’effectif le surcroît de qualité et de jeunesse dont il a tant besoin.

L’ancien international anglais a été particulièrement impressionné par l’ascension fulgurante de Kostoulas, joueur de Brighton & Hove Albion. L’attaquant grec s’est imposé en Premier League depuis son arrivée sur la côte sud, et Sheringham est convaincu qu’il possède le profil idéal pour une équipe de United qui peine à trouver de la régularité dans le dernier tiers du terrain. Alors que Mauricio Pochettino, Eddie Howe et Antonio Conte sont tous évoqués pour prendre éventuellement les rênes à Old Trafford, recruter un buteur fiable reste une priorité, quelle que soit la personne qui dirigera l’équipe lors du prochain match contre Liverpool, le 22 novembre.

Sheringham met en garde contre la concurrence d’Arsenal

Getty Images

Évoquant le talent de 19 ans, Sheringham n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant, qui a déjà marqué contre des équipes comme Arsenal cette saison. « Il y a un joueur que j’aimerais voir Manchester United recruter en janvier : le jeune avant-centre grec de Brighton, Charalampos Kostoulas », a déclaré Sheringham à Metro. « Quel joueur ! Je l’adore. J’adore sa façon de jouer. Il a de l’énergie, il connaît son poste et il est encore jeune. Il sait conserver le ballon et il sait assurément trouver le chemin des filets. »

L’intérêt d’autres concurrents du top 6 rend la situation d’autant plus urgente. Sheringham estime que l’équipe de Mikel Arteta pourrait facilement devancer United sur ce dossier si le club tarde à agir. L’adolescent grec, qui a coûté 30 millions de livres sterling à Brighton lors de son arrivée en provenance d’Olympiakos à l’été 2025, a déjà été impliqué dans cinq buts en seulement dix apparitions en championnat.

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Une recrue majeure pour l’avenir

Sheringham estime que Kostoulas possède le gabarit et la force mentale nécessaires pour mener l’attaque d’un club de l’envergure de Manchester United, malgré son jeune âge. Le joueur de Brighton est un élément clé d’une équipe qui occupe actuellement la deuxième place du classement de Premier League, à l’opposé des difficultés rencontrées à Old Trafford. « Je pense qu’il sera le prochain avant-centre à faire l’objet d’un transfert très coûteux », a ajouté Sheringham lors de son entretien. « Je serais surpris qu’Arsenal ne tente pas de le recruter avant que United ait sa chance. United doit donc le faire venir rapidement. Pour moi, c’est le prochain grand espoir du football mondial, et il faut le recruter pour mener l’attaque. »

« Je sais qu’il est encore très jeune, mais il a déjà cette présence, et il déborde de confiance. La confiance, c’est extrêmement important. Il joue avec confiance en ce moment et, actuellement, il est impressionnant », a conclu Sheringham.