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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« Faites-le venir vite ! » : Teddy Sheringham désigne le jeune prodige de Brighton Charalampos Kostoulas comme la priorité de Manchester United, en difficulté, pour le mercato de janvier

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L’ancien attaquant de Manchester United Teddy Sheringham a trouvé la solution idéale à la crise offensive que traverse actuellement le club. La légende de Manchester United estime que le prodige adolescent de Brighton, Charalampos Kostoulas, est le joueur qu’il faut pour redresser une équipe qui végète dans la seconde moitié du classement.

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Une légende de United désigne la solution en attaque

Le début de saison désastreux de Manchester United a plongé le club à la 18e place, et Sheringham, ancien chouchou d’Old Trafford, sait exactement qui recruter pour remédier au problème. Manchester United reste sur une série de huit matches sans victoire en Premier League, le dernier en date étant un nul chaotique (4-4) contre Aston Villa au cours duquel l’équipe s’est effondrée. Alors que l’avenir de l’entraîneur Michael Carrick ne tient qu’à un fil, Sheringham estime que la cellule de recrutement doit agir avec détermination à l’ouverture du mercato hivernal pour apporter à l’effectif le surcroît de qualité et de jeunesse dont il a tant besoin.

L’ancien international anglais a été particulièrement impressionné par l’ascension fulgurante de Kostoulas, joueur de Brighton & Hove Albion. L’attaquant grec s’est imposé en Premier League depuis son arrivée sur la côte sud, et Sheringham est convaincu qu’il possède le profil idéal pour une équipe de United qui peine à trouver de la régularité dans le dernier tiers du terrain. Alors que Mauricio Pochettino, Eddie Howe et Antonio Conte sont tous évoqués pour prendre éventuellement les rênes à Old Trafford, recruter un buteur fiable reste une priorité, quelle que soit la personne qui dirigera l’équipe lors du prochain match contre Liverpool, le 22 novembre.

Sheringham met en garde contre la concurrence d’Arsenal

FBL-ENG-ENTERTAINMENT-99Getty Images

Évoquant le talent de 19 ans, Sheringham n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant, qui a déjà marqué contre des équipes comme Arsenal cette saison. « Il y a un joueur que j’aimerais voir Manchester United recruter en janvier : le jeune avant-centre grec de Brighton, Charalampos Kostoulas », a déclaré Sheringham à Metro. « Quel joueur ! Je l’adore. J’adore sa façon de jouer. Il a de l’énergie, il connaît son poste et il est encore jeune. Il sait conserver le ballon et il sait assurément trouver le chemin des filets. »

L’intérêt d’autres concurrents du top 6 rend la situation d’autant plus urgente. Sheringham estime que l’équipe de Mikel Arteta pourrait facilement devancer United sur ce dossier si le club tarde à agir. L’adolescent grec, qui a coûté 30 millions de livres sterling à Brighton lors de son arrivée en provenance d’Olympiakos à l’été 2025, a déjà été impliqué dans cinq buts en seulement dix apparitions en championnat.

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Une recrue majeure pour l’avenir

Sheringham estime que Kostoulas possède le gabarit et la force mentale nécessaires pour mener l’attaque d’un club de l’envergure de Manchester United, malgré son jeune âge. Le joueur de Brighton est un élément clé d’une équipe qui occupe actuellement la deuxième place du classement de Premier League, à l’opposé des difficultés rencontrées à Old Trafford. « Je pense qu’il sera le prochain avant-centre à faire l’objet d’un transfert très coûteux », a ajouté Sheringham lors de son entretien. « Je serais surpris qu’Arsenal ne tente pas de le recruter avant que United ait sa chance. United doit donc le faire venir rapidement. Pour moi, c’est le prochain grand espoir du football mondial, et il faut le recruter pour mener l’attaque. »

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« Je sais qu’il est encore très jeune, mais il a déjà cette présence, et il déborde de confiance. La confiance, c’est extrêmement important. Il joue avec confiance en ce moment et, actuellement, il est impressionnant », a conclu Sheringham.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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