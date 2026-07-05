Fait surprenant : le Paraguay proteste contre le « comportement antisportif » de Kylian Mbappé

Orlando Gill a créé la surprise. Le gardien paraguayen a critiqué Kylian Mbappé après la rencontre France - Paraguay (1-0), lui reprochant un comportement antisportif.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Bleus ont éprouvé d’énormes difficultés face au Paraguay. Le favori au titre de champion du monde n’a pris l’avantage qu’à la 70e minute grâce à un penalty transformé par Mbappé.

Tout au long de la rencontre, les Paraguayens ont multiplié les interventions musclées sur l’attaquant français, âgé de 27 ans. En première période, un geste de frappe à son encontre n’a même pas été sanctionné, à la surprise générale.

L’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a ensuite toléré le jeu physique, parfois à la limite, des Paraguariens sans distribuer le moindre carton jaune aux Sud-Américains.

Après la rencontre, c’est pourtant le gardien Gill qui a qualifié Mbappé d’antisportif. « Après le coup de sifflet final, je voulais lui serrer la main et le féliciter, mais il s’est mis à exulter devant moi », a expliqué le portier.

« Il ne cessait de m’ignorer, ce qui m’a énervé. Je considère qu’il est de mon devoir sportif de lui serrer la main, mais il n’en a pas voulu. Je trouve ça antisportif. »

Après la rencontre, Mbappé a assumé la confrontation : « Nous savions exactement à quoi nous attendre. Nous savons aussi jouer rugueux. Nous étions prêts. »



