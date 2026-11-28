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José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a reproduit ce qu'il avait fait lors du match face au club néerlandais du PSV Eindhoven en Ligue des champions, alors que le Real était mené par le Deportivo Alavés en Liga.

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Face au PSV Eindhoven, alors que le Real était mené d'un but en première période, Mourinho avait procédé à trois changements d'un coup à la 46e minute, avec les entrées de Jude Bellingham, Ibrahima Konaté et Dean Huijsen à la place d'Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger et Éder Militão.

Les Merengue avaient ensuite renversé la situation face au PSV Eindhoven pour s'imposer 5-1, conservant ainsi un parcours parfait en Ligue des champions.

Samedi soir, face au Deportivo Alavés au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 14e journée de Liga, le Real a regagné les vestiaires à la pause mené d'un but, signé Antonio Martínez à la 22e minute.

José Mourinho a alors décidé d'effectuer deux changements précoces, en lançant Bernardo Silva et Yan Diomande à la 46e minute à la place du Marocain Brahim Díaz et d'Aurélien Tchouaméni.

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À la 60e minute, Mourinho a fait entrer le jeune attaquant Carlos Espí à la place d'Arda Güler. C'est la première fois qu'Espí entre en jeu aussi tôt, lui qui avait l'habitude d'apparaître dans les dix dernières minutes des matchs du Real.

Fait marquant, Aurélien Tchouaméni figurait parmi les joueurs remplacés lors des deux rencontres, José Mourinho ayant de nouveau décidé de le faire sortir, répétant ainsi de manière frappante sa décision prise face au club néerlandais.

Grâce à ces changements, le Real Madrid s'est montré plus entreprenant offensivement, et Kylian Mbappé a réduit l'écart à la 69e minute.