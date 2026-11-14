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Après la défaite 3-2 en match amical contre le Japon, le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, est sous pression. Le champion du monde Romario a réclamé sur Instagram le limogeage immédiat de l’Italien.

La vive critique de l’ancien attaquant de classe mondiale a été déclenchée par un match amical à Singapour, qui s’est achevé pour la Seleção par une défaite concédée en fin de rencontre et des écarts de conduite.

Face à la sélection japonaise, le pays le plus titré en Coupe du monde comptait déjà deux buts de retard après moins de 20 minutes. L’équipe est certes parvenue à égaliser grâce à un doublé de Vinicius Junior, mais Tatsuhiro Sakamoto a inscrit le but de la victoire japonaise dans le temps additionnel.

Sur le banc brésilien, l’action qui a mené à ce but tardif a provoqué de vives protestations, les Brésiliens estimant qu’une faute avait été commise auparavant. L’arbitre a néanmoins validé le but, après quoi la situation a dégénéré : le sélectionneur Ancelotti et le joueur offensif Raphinha, déjà remplacé, ont tous deux reçu un carton rouge pour leur comportement.

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Romario, 60 ans, a exprimé sa colère sur son compte Instagram. Le champion du monde 1994 a écrit : « Ancelotti, ça suffit ! Fais tes valises et va-t’en ! Nous n’en pouvons plus ! »

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Romario met Carlo Ancelotti en cause : « Envoie-le au diable ! »

Romario a poursuivi : « Personne ne remet en question ton parcours. Tu es l’un des plus grands entraîneurs que le football mondial ait jamais connus, mais c’était en club. Avec l’équipe nationale du Brésil, tu n’as pas encore montré ce dont tu es capable. »

Outre l’entraîneur, Romario a également appelé les dirigeants de la fédération à prendre leurs responsabilités. S’adressant au président de la fédération, Samir Xaud, il a écrit : « Il est temps de montrer que tu as le courage de prendre une décision. Envoie Ancelotti au diable ! »

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La Seleção ne doit pas « continuer à attendre », a averti Romario, avant d’expliquer : « On ne joue pas avec le maillot de l’équipe nationale. Nous nous sommes déjà souvent ridiculisés et nous ne pouvons pas risquer de laisser gâcher une nouvelle Coupe du monde. »

Ancelotti est le sélectionneur du Brésil depuis fin mai 2025. En 21 matches, son bilan est jusqu’ici de douze victoires, quatre nuls et cinq défaites. Lors de la Coupe du monde 2026, le Brésil avait été éliminé par la Norvège en huitièmes de finale.