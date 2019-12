Fair -Play Financier : Le Real Madrid a besoin de 200 millions d'euros

Le Real Madrid a besoin de 200 millions d'euros pour rentrer dans les clous du Fair-Play Financier.

Après un mercato estival prolifique qui avait vu partir plusieurs joueurs et qui en avait vu arriver davantage, le a un trou de 200 millions d'euros dans ses finances.

Un fossé précoccupant pour les dirigeants merengue habitués aux transferts pharaoniques. Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy et Rodrygo Goes étaient arrivés l'été dernier pour un total de 350 millions d'euros.

Marcos Llorente, Keylor Navas, Raul de Tomas, Mateo Kovacic et Theo Hernandez étaient partis pour un total de 150 millions d'euros. la différence de 200 millions serait un vrai problème dans le cadre du fair-play financier.

Pour Marca, le Real va désormais se concentrer sur le fait de récupérer le plus d'argent possible et réduire la voilure lors du prochain mercato hivernal.Affaire à suivre.