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Le milieu du Real Betis Facundo Bernal a écopé de quatre matches de suspension après une altercation houleuse avec l’attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal. L’Uruguayen a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à l’adolescent lors d’une défaite mouvementée (5-2) ce week-end.

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Une lourde suspension confirmée

Bernal a écopé mercredi d’une suspension de quatre matches infligée par la commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Cette sanction fait suite à son expulsion lors de la défaite 5-2 face au Barça le week-end dernier. Bernal a été expulsé à la 54e minute, peu après que le Betis a réduit l’écart à 3-2.

Son expulsion a complètement fait basculer ce match à fort enjeu en faveur de l’adversaire. Le milieu de terrain de 23 ans sera désormais absent pendant une période prolongée. Ses gestes lui ont valu une lourde sanction disciplinaire de la part de l’instance dirigeante du football espagnol.

Altercation avec Lamine Yamal

Le rapport disciplinaire publié mercredi par la RFEF détaille les raisons de cette lourde sanction. Selon le rapport officiel, Bernal a saisi Yamal par le cou avant de lui donner deux coups de tête. L’international uruguayen a été considéré comme ayant agressé Yamal alors que le ballon n’était pas en jeu.

Le règlement disciplinaire de l’instance prévoit des suspensions allant de quatre à 12 matches pour un tel comportement violent. Bernal a finalement écopé de la sanction minimale prévue par le règlement pour cette infraction. Yamal a également reçu un carton jaune lors de cette altercation tendue pour avoir poussé le milieu du Betis avant l’incident ayant conduit au carton rouge.

Getty Images

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D’autres sanctions disciplinaires

Le match a complètement échappé au Betis après le carton rouge. Le Barça a profité de sa supériorité numérique pour inscrire trois buts sans en encaisser, Yamal délivrant une passe décisive à Gabriel Jesus sur le troisième.

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Les conséquences se sont également fait sentir en dehors du terrain. Le directeur sportif du Betis, Manu Fajardo, a lui aussi été sanctionné d’une suspension de deux matches et d’une amende pour un comportement contraire au bon ordre sportif.

Des matches importants manqués

Bernal manquera une série de rencontres importantes de Liga pour le Betis. Il sera absent face au Celta Vigo, à Málaga et à Elche, ainsi que pour le derby très disputé contre Séville le 22 novembre.

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Cette suspension réduit considérablement les options du Betis au milieu de terrain à un moment crucial de la saison. Le Betis occupe actuellement la quatrième place du classement de Liga avec 19 points.