La sélection marocaine a confirmé sa belle forme en arrachant le match nul (1-1) face au Brésil, samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), au MetLife Stadium du New Jersey, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

D’après les données d’Opta, les Lions de l’Atlas sont même devenus la première sélection à aligner cinq tirs lors des dix premières minutes d’une rencontre face au Brésil en Coupe du monde, une performance qui n’avait plus été réalisée depuis le Portugal le 19 juillet 1966, il y a donc 60 ans.

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Ce chiffre témoigne de l’entame de match tonitruante des Marocains, qui ont exercé une pression intense sur la défense brésilienne dès les premières minutes, avant de concrétiser leur domination par l’ouverture du score d’Ismail El-Saibari à la 21^e minute.

Les Lions de l’Atlas prolongent ainsi leur série positive en phase de groupes, avec désormais cinq matchs sans défaite (deux victoires, trois nuls), leur meilleure performance en Coupe du monde.

Le groupe C, où figurent le Maroc et le Brésil, a également vu l’Écosse battre Haïti 1-0 ce dimanche matin, heure de Greenwich.

Le Brésil rêve d’un sixième titre mondial, tandis que le Maroc a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde lors de la dernière édition (Qatar 2022), en terminant quatrième, une première dans l’histoire des sélections arabes et africaines.