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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Face au Cap-Vert, l'Argentine vise à dépasser l'Allemagne et l'Espagne pour se rapprocher du Brésil

Argentine vs Cap-Vert
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L'Argentine a l'habitude de se qualifier pour les quarts de finale

Ce vendredi soir (heure de Greenwich), l’Argentine affronte le Cap-Vert en 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Une victoire lui permettrait de renforcer son statut parmi les nations les plus régulières en phase à élimination directe.

En cas de qualification, les « Albicelestes » porteraient leur total à 11 participations aux huitièmes de finale, s’emparant ainsi seuls de la deuxième place du classement des équipes les plus présentes à ce stade de la compétition, derrière le Brésil, leader avec 13 participations, selon la chaîne argentine « tyc sports ».

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L’Albiceleste totalise pour l’instant 10 qualifications pour ce stade de la compétition, un total que l’Espagne a égalé en battant l’Autriche (3-0), tandis que l’Allemagne s’est arrêtée à 10 participations après son élimination au premier tour face au Paraguay.

L’Argentine n’a manqué les huitièmes de finale qu’une seule fois, lors de l’édition 2002 en Corée du Sud et au Japon, où elle avait été éliminée dès la phase de poules.

Rappelons que le format actuel des huitièmes de finale n’existait pas avant la Coupe du monde 1986.

Le vainqueur de la rencontre Argentine-Cap-Vert défiera celui du match Égypte-Australie, programmé plus tard dans la journée de vendredi.

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