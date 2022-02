"Face à une star, l’arbitre va peut-être vouloir montrer qui est le patron" : Le PSG arbitré différemment ?

Le Paris Saint-Germain a perdu un match. Et, comme souvent, le club de la capitale a pointé du doigt l’arbitrage après son revers face à Nantes (3-1) samedi, en Ligue 1. "On se fait chier dessus par les arbitres", a osé Marco Verratti, qui pourrait et devrait être sanctionné pour ses propos. Même discours pour Leonardo après le coup de sifflet final, l’adrénaline du match en moins mais avec un message plus ou moins similaire.

Le souvenir de PSG-OL

Alors, Paris est-il vraiment "désavantagé" par l’arbitrage ? M. Lesage a beau être passé complètement à côté de son match dimanche, aucun chiffre ne vient étayer cette thèse. Laquelle pourrait d’ailleurs faire sourire quelques supporters lyonnais, qui se souviennent sans doute de la manière dont le PSG-OL (2-1) de septembre leur a échappé… sur une énorme faute d’arbitrage, en faveur des Parisiens. Et pourtant, le club de la capitale persiste et signe.

"Ils veulent montrer qu’ils tiennent tête à nos joueurs", a expliqué un membre du club, resté anonyme, à L’Équipe. En ne leur cédant rien, donc. Soit l’inverse du phénomène habituellement observé : des arbitres plus complaisants à l’égard des puissants, comme c’est le cas en Espagne avec le Real Madrid, l’Atlético et le FC Barcelone, en Italie avec la Juve ou l’Inter ou encore en Angleterre avec Manchester United, Liverpool ou encore City. Mais pas en France, donc ?

"De manière inconsciente, parfois, face à des joueurs qui ont des statuts…"

Pour Paris, c’est non. Et Bruno Derrien, ancien arbitre international, semble plutôt d’accord avec le leader du championnat : "C’est compliqué de trouver un équilibre. En formation, on nous indique qu’il faut protéger les joueurs créatifs mais, en même temps, on ne peut pas tout leur laisser passer. Dans l’absolu, il n’y a qu’un seul arbitrage. Mais de manière inconsciente, parfois, face à des joueurs qui ont des statuts, l’arbitre qui fait face à une star va peut-être vouloir lui montrer qui est le patron."

"C’est surprenant cette attitude, a ajouté un autre arbitre de l’époque, resté anonyme, dans le quotidien. Parce qu’à l’époque de la domination de Bordeaux, Marseille et Lyon, on faisait le procès inverse aux arbitres. Celui d’être trop inféodés aux dirigeants." Cela a-t-il vraiment changé ? Pour le PSG, c’est oui. Pas sûr que les 19 autres équipes de notre chère et tendre L1 soient du même avis.