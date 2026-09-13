Messi s'est emparé seul de la première place au classement des buteurs de la Major League Soccer avec 19 buts, devançant le Croate Petar Musa, attaquant de Dallas, qui en compte 18, après avoir trompé la vigilance de Nashville dans la nuit de samedi à dimanche, mais l'Inter Miami s'est contenté d'un match nul (2-2) dans le choc au sommet de la Conférence Est.

Candidat à un neuvième Ballon d'Or, il avait annoncé sa retraite internationale à la fin du mois d'août dernier, mais, à 39 ans, il continue d'afficher un niveau remarquable en MLS.

Face à Nashville, Messi a donné l'avantage à l'Inter Miami (2-1) d'une frappe enroulée du pied gauche, à la 62e minute.

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À ce sujet, l'entraîneur intérimaire de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, a déclaré : « Dieu lui a donné ce talent. C'est (Messi) un joueur d'un genre unique. Il est irremplaçable. »

Messi a également touché le poteau à deux reprises, aux 50e et 77e minutes, et son but n'a pas suffi à offrir les trois points à l'Inter Miami, l'adversaire ayant égalisé dans le temps additionnel de la seconde période.

B.J. Callaghan, l'entraîneur de Nashville, a déclaré : « C'était un match de très haut niveau, entre deux très bonnes équipes qui ont livré une bataille sans merci. »

Nashville, leader de la Conférence Est avec 54 points, a conservé son avance de 9 points sur l'Inter Miami, deuxième.

Depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, Lionel Messi a inscrit 17 buts en 14 matches face à Nashville, toutes compétitions confondues, faisant de cette équipe celle qui a le plus encaissé de ses buts aux États-Unis, selon le journal français « L'Équipe ».

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