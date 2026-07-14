La décision de la Fédération argentine de football d’évoluer en maillot de réserve bleu foncé lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre a provoqué un tollé dans la presse britannique, qui y voit une manœuvre psychologique destinée à perturber les « Trois Lions » avant le coup d’envoi, prévu mercredi soir.

Les champions du monde en titre, qui évolueront au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, arboreront donc leur tenue de rechange bleu foncé, tandis que les « Three Lions » conserveront leur maillot blanc emblématique.

Faire resurgir les fantômes d’un passé douloureux

La sélection argentine n’a revêtu cette tunique qu’une seule fois depuis le début de l’épreuve, lors de sa rencontre avec la Jordanie en phase de groupes, conclue par une victoire nette (3-1).

Selon plusieurs sources, ce choix n’est ni fortuit ni anodin : il revêt une forte charge historique et symbolique. Dans la mémoire collective argentine, le maillot bleu évoque deux des plus retentissantes victoires du « Tango » face aux « Three Lions » en Coupe du monde.

La première victoire remonte aux quarts de finale de l’édition 1986 au Mexique, lorsque la légende disparue Diego Armando Maradona a inscrit ses deux buts immortels face aux Anglais : le célèbre but de la main, puis une action solitaire considérée comme l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde après avoir dribblé la moitié de l’équipe anglaise.

La seconde victoire est intervenue en huitièmes de finale de l’édition 1998 en France, lorsque l’Albiceleste l’a emporté aux tirs au but après un match nul à l’issue du temps réglementaire et des prolongations ; le maillot bleu était à chaque fois de la partie.

De simples superstitions sans fondement

De son côté, la BBC a critiqué ce choix, le qualifiant de « superstition footballistique » sans fondement logique ni scientifique, et soulignant que l’entraîneur Lionel Scaloni et son staff accordaient une importance excessive à cette symbolique historique.

La chaîne britannique a ajouté que, dans l’entourage argentin, on établit un lien direct entre le maillot bleu foncé et les grandes victoires face aux Three Lions, une « pensée superstitieuse » selon la BBC.

La BBC a toutefois réfuté cette théorie en rappelant que, lors de leur dernière confrontation en phase finale de Coupe du monde, en 2002 au Japon et en Corée du Sud, les deux équipes avaient évolué dans des couleurs totalement différentes. l’Angleterre ayant évolué en rouge intégral et l’emporté 1-0, tandis que l’Argentine portait son maillot principal blanc à bandes ciel.

Une tentative d’obtenir un avantage psychologique.

De son côté, le quotidien britannique Metro va plus loin, y voyant une tentative délibérée de gagner un avantage psychologique avant le coup d’envoi de cette rencontre décisive.

Selon le quotidien, le camp argentin aurait voulu remonter le temps et ranimer les souvenirs d’un passé glorieux, et a soigneusement sélectionné le maillot porté par la légende Diego Maradona lorsqu’il avait humilié la sélection anglaise et inscrit ses buts historiques, dans une tentative délibérée de conférer une dimension morale et psychologique profonde à la confrontation tant attendue.

Selon le quotidien, la décision finale de sortir ce maillot précis a été prise à la demande express du staff technique des Albicelestes, emmené par Lionel Scaloni. convaincu que l’invocation de symboles historiques et de victoires passées peut insuffler un supplément d’âme à ses joueurs avant ce match décisif qui ouvrira les portes de la finale de la Coupe du monde 2026.

Cette polémique survient alors que les deux équipes préparent l’un des affrontements les plus passionnants et les plus sensibles de l’histoire du football, une rencontre dont la mémoire collective des deux nations garde trace, qu’il s’agisse de duels sportifs ou de contentieux politiques.