Face à l'opposition européenne : la Fédération égyptienne rejoint la Fédération marocaine pour soutenir Infantino

La Fédération égyptienne de football a salué, ce samedi, la décision du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, de retirer la proposition « FIFA Forward Enterprise », qui a récemment suscité de nombreuses controverses et critiques.

La fédération a déclaré, dans un communiqué officiel : « La Fédération égyptienne de football, présidée par Hany Abo Rida, salue le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, pour sa décision de retirer la proposition FIFA Forward Enterprise après les observations et les avis qu'il a reçus des fédérations membres de la FIFA. »

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Le communiqué poursuit : « Le véritable leadership se manifeste dans l'écoute des fédérations membres et dans la prise de décisions qui servent au mieux les intérêts de la communauté footballistique internationale. Cette décision renforce l'unité de la famille du football mondial et reflète l'esprit de dialogue, de concertation et de respect des différents points de vue que défendent les fédérations membres de la FIFA. »

Et de continuer : « La Fédération égyptienne de football espère, avec optimisme, que la FIFA et ses fédérations membres travailleront ensemble pour trouver les meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs communs. La Fédération égyptienne renouvelle sa pleine confiance dans le leadership du président de la FIFA, Gianni Infantino, et affirme son soutien continu à toute initiative allant dans l'intérêt des fédérations membres de la FIFA et de l'avenir du football mondial. »

La Fédération marocaine avait elle aussi publié un communiqué, plus tôt ce samedi, dans lequel elle se félicitait de la décision d'Infantino de retirer le projet, réaffirmant son soutien au président de la FIFA.

Que s'est-il passé ?

L'opposition au plan d'Infantino s'est fortement intensifiée. Ce projet prévoyait la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, regroupant les opérations commerciales et l'organisation des tournois de la Fédération internationale, tout en ouvrant une part de son capital à des investisseurs du secteur privé.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé qu'elle boycotterait les tournois de la FIFA si Infantino maintenait son projet, lequel s'est également heurté à l'opposition de la Confédération asiatique et de la CONCACAF.

L'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan du président de la Fédération internationale, a par ailleurs démissionné pour protester contre cette proposition, qui a également suscité des critiques de la part du Français Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations de la FIFA.

Face à cette fronde qu'a connue le monde du football, le président de la FIFA a été contraint d'annoncer le retrait de son projet controversé. Cela n'a toutefois pas mis fin aux critiques : l'UEFA semble en effet déterminée à écarter Infantino de son poste, tandis que la CONCACAF a réclamé « une révision de la présidence de la Fédération internationale ».



