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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Face à l’Égypte, Messi s’impose comme le meilleur joueur de la Coupe du monde, toutes catégories confondues

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.

La star argentine entre dans l'histoire face aux « Pharaons »

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a confirmé son statut de roi des Coupes du monde masculine et féminine lors de la rencontre face à l’Égypte dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons défient l’Albiceleste dans quelques instants au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Titulaire pour la cinquième fois dans cette édition, Lionel Messi a déjà disputé trois matches en tant que titulaire et une rencontre en tant que remplaçant.

Grâce à cette participation, Messi devient le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l’histoire de la Coupe du monde, toutes éditions confondues (hommes et femmes), avec un total de 31 rencontres.

«La Pulga» dépasse ainsi l’Américaine Christine Lilly, qui comptait 30 matchs avec les États-Unis en Coupe du monde féminine.

Rappelons que Messi est le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 20 réalisations, devançant d’une unité la star française Kylian Mbappé.

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