Tous les regards sont tournés vers la confrontation très attendue entre l'Algérie et l'Autriche lors de la dernière journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Ce match s'annonce décisif pour la qualification, mais il présente aussi une situation paradoxale qui pourrait inciter les deux équipes à réfléchir avant de briguer la deuxième place.

Avec trois points chacune au compteur, les deux formations ont suivi un parcours miroir : l’Algérie a d’abord été battue 3-0 par l’Argentine avant de battre la Jordanie 2-1, tandis que l’Autriche a commencé par un 3-1 contre la Jordanie puis a cédé 2-0 face à l’Argentine.

Si la logique veut qu’ils visent tous deux la qualification, le nouveau format à 48 équipes introduit une zone d’incertitude : en huitièmes de finale, le deuxième de chaque groupe affrontera non pas un troisième, mais le meilleur des troisièmes des groupes A, B ou C.

La deuxième place risque de déboucher sur un affrontement contre l’Espagne

Selon le tableau actuel, le deuxième du groupe J devrait défier le vainqueur du groupe H dès les seizièmes de finale, un rôle que l’Espagne, non encore officiellement qualifiée, pourrait occuper après son dernier match face à l’Uruguay.

Cette perspective rend la deuxième place moins attractive que d’ordinaire, d’autant que certains scénarios suggèrent qu’un parcours en tant que meilleur troisième pourrait s’avérer plus favorable.

En revanche, un troisième de groupe éviterait les États-Unis, déjà premiers du groupe D, et affronterait probablement le vainqueur du match Égypte-République tchèque, puis, en cas de qualification, le leader du groupe G, actuellement occupé par les Pharaons.

Le troisième pourrait aussi défier le leader du groupe 2 (actuellement le Canada) ou celui du groupe 11 (actuellement la Colombie).

Toutefois, ce parcours pourrait aussi exposer le troisième à un dernier obstacle de taille : l’actuel leader du groupe 16, l’Angleterre.

Un parcours potentiellement moins ardu, mais semé de risques.

Toutefois, se contenter de la troisième place n’est pas sans risque, car la qualification dépend alors d’un classement parmi les huit meilleurs troisièmes des douze groupes.

Selon les projections statistiques, une équipe qui termine la première phase avec 3 points et une différence de buts de -1 a 84,2 % de chances de se qualifier. Ce taux chute à 63,4 % si la différence passe à -2, à 41,8 % avec un total de (-3), et seulement 26,9 % à (-4).

L’Autriche, mieux lotie au goal average, voit ses chances grimper à 97,5 % d’après Football Meets Data, contre 82,9 % pour l’Algérie.

Enfin, l’Autriche a 27,7 % de chances de conclure à la troisième place du groupe, contre 72,3 % pour l’Algérie, et 25,2 % de se qualifier comme l’un des meilleurs troisièmes, tandis que l’Algérie disposerait de 55,2 % de chances dans ce cas de figure.

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Un match nul, arme à double tranchant

Un match nul semble l’option la plus sûre pour l’Autriche, car il lui assurerait la deuxième place grâce à sa meilleure différence de buts. En revanche, la situation est plus délicate pour l’Algérie.

Toutefois, un partage ou une stratégie trop prudente pourrait se retourner contre les « Guerriers du désert » : une défaite accroîtrait considérablement le risque d’élimination, avec 44,8 % de probabilités selon les modèles actuels.

Reste que les deux sélections bénéficient d’un atout non négligeable : leur match se jouera après la clôture des autres rencontres de groupe, permettant aux staffs techniques de connaître précisément le nombre de points et la différence de buts requis pour figurer parmi les meilleures troisièmes.